«Это как любовь»: игрушки педагога из Архангельска путешествуют по всему миру

Александра Скородумова уже три года занимается вязанием авторских игрушек. О том, как игрушки изменили жизнь своей создательницы и обрели дом за тысячи километров от Архангельска — читайте в материале 29.ru

Александра занимается вязанием игрушек с 2015 года

Сейчас игрушки CrochetKot живут во многих странах. В её профиле Instagram практически 23 тысячи подписчиков — а поначалу Саша даже не задумывалась о продаже своих творений. Вязать их она начала в 2015 году. Тогда девушка считала вязанные игрушки чем-то безвкусным, и это был, скорее, вызов — сделать что-то стильное.

Создание проекта СrochetKot произошло само собой. В какой-то момент люди стали просить продать им игрушки, возникла необходимость создания отдельных страниц «ВКонтакте» и Instagram. Позже Саша начала продвигать свои работы, но такого ажиотажа она не ожидала.

— Меня радует, что каждая игрушка находит своего хозяина. Это как любовь — одна и навсегда. Они будто сами выбирают, к кому отправиться.

Создание игрушек сильно повлияло на Сашину жизнь: она планирует каждую минуту, чтобы успевать все. Изучение теории продаж, съемки, вязание и основная работа отнимает много времени. В итоге она пришла к тайм-менеджменту, чтобы быть максимально продуктивной и не переутомляться.

За первый год работы она разобралась в устройстве рынка handmade-товаров, начиная с SMM-продвижения, заканчивая предметной съемкой.

За несколько лет Александра изготовила более 300 игрушек

Игрушками Саши интересуются во многих странах. Ее работы сейчас живут в Лихтенштейне, Германии, Великобритании, Индии, Украине, Норвегии, США, Азербайджане и России. Благодаря своему аккаунту в Instagram она познакомилась с сотнями людей со всего света.

— Мне присылают и привозят нитки в подарок, и может случиться такое, что пряжа была создана и окрашена вручную в Уругвае, куплена в Германии, привезена мне, а затем в виде игрушки отправилась в Америку.

У Александры целый шкаф пряжи — коллекция рассортирована по толщине, фактуре и материалу.

— В нашем городе нет проблем с материалами для вязания, есть специализированные магазины с пряжей на любой вкус. Зато проблема есть с ценой — после кризиса нити стоят дорого. В Архангельске невозможно купить хорошие стеклянные бусины для глаз, помогает интернет. И с крючками напряжёнка — у хорошего крючка для вязания должна быть эргономичная ручка. Это принципиальный вопрос для меня, важно избегать травм руки. Такие крючки стоят больше тысячи рублей и, естественно, в наши магазины их не завозят из-за отсутствия спроса либо продают с нереально большой наценкой.

На создание одной игрушки уходит от двух дней до месяца

Александра сама удивляется, к чему привело ее увлечение вязанием. Она до сих пор не может поверить, что ее игрушки могут быть кому-то интересны. Благодаря ним у нее появилось множество новых друзей и знакомых со всего мира, с которыми она общается и обменивается идеями и подарками.

— Трудно выделить какую-то отдельную историю, так как последние три года вся моя жизнь так или иначе связана с игрушками. Наверное, больше всего меня поразила история маленькой девочки, которая попала в реанимацию и после двух недель комы никого не узнавала. А мою игрушку — узнала и назвала по имени. Это была обезьянка, связанная специально для неё на заказ.

Игрушки сильно изменили жизнь своей создательницы

Создание вязаных игрушек — очень кропотливое занятие. На изготовление одной уходит от двух дней до месяца. За несколько лет своего увлечения Александра связала уже более трехсот игрушек. Большая часть из них — ее авторские работы.