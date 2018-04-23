Мужчины в шлёпках возбудили женщин

Британки пришли в возбуждённое негодование от мужчин в шлёпках. Иными словами реакцию на предмет мужского гардероба не назвать.

По данным британской метеорологической службы Met Office, минувший четверг в стране стал самым весенним днём в истории Соединённого королевства. Радостные мужчины сразу же переобулись в шлёпки и сандалии, а после начали постить свои «голые» ноги в микроблог, таким образом отвечая на сообщение синоптиков.

И, если метеорологи благодарили мужскую половину своих подписчиков за отклик, то, вот, британки заняли другую позицию.

«Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотреть на мужские ступни в шлепанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие. Нет такой сильной жары, которая оправдала бы вид оголенных мужских ног в городской среде», — заявили женщины.

На их возмущение мужская аудитория заявила, что всё равно не перестанет носить удобную обувь.

Один из них даже пошутил, что когда-нибудь его даже кремируют в сланцах.