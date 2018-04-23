Накануне 80-летнего юбилея командора и любимого детского «сказочника» Владислава Крапивина корреспонденты "Уралинформбюро" отправились в штаб созданного им отряда в поисках ответов.
Слово «патриот» отяжелело от нежелательных политических «довесков», а рыцарство и честь — вдруг стали понятиями устаревшими и забытыми под слоем книжной пыли.
Тем временем «Каравелла» командора Крапивина все так же гордо идет под парусами — здесь бережно хранят пионерские знамена и барабаны, не собираясь отказываться от них или менять на более модные и современные. Почему это важно и как нужно Родину любить? — знаменитый писатель и руководство отряда поделились мыслями в спецпроекте:
Герои российского времени: в гостях у «Каравеллы»