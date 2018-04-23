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Герои российского времени — капитаны или флибустьеры?
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Герои российского времени — капитаны или флибустьеры? 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Накануне 80-летнего юбилея командора и любимого детского «сказочника» Владислава Крапивина корреспонденты "Уралинформбюро" отправились в штаб созданного им отряда в поисках ответов.
Слово «патриот» отяжелело от нежелательных политических «довесков», а рыцарство и честь — вдруг стали понятиями устаревшими и забытыми под слоем книжной пыли.
Тем временем «Каравелла» командора Крапивина все так же гордо идет под парусами — здесь бережно хранят пионерские знамена и барабаны, не собираясь отказываться от них или менять на более модные и современные. Почему это важно и как нужно Родину любить? — знаменитый писатель и руководство отряда поделились мыслями в спецпроекте:
Герои российского времени: в гостях у «Каравеллы»
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