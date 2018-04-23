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Джигурда сравнил Анисину с Мадонной
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Джигурда сравнил Анисину с Мадонной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Никита Джигурда уже давно снискал себе славу короля эпатажа и всячески поддерживает этот имидж. В этот раз он решил поразмышлять на тему материнства. В своем аккаунте он выложил несколько снимков Мадонн. В комментарии к посту он отметил, что гениальные живописцы во все времена боготворили женщин, кормящих младенцев и таким образом учили людей любви.
Однако на этом актер не остановился. В следующей публикации он поделился снимком своей экс-супруги Марины Анисиной. На нем фигуристка запечатлена в очень интимный момент — во время кормления ребенка грудью. При этом звезда спорта полностью обнажена.
Фото: Вконтакте
В комментарии к фото Джигурада пафосно написал, что в каждой женщине скрыта Мадонна, но не все это могут разглядеть. При этом артист по каким-то причинам заблокировал возможность пользователям выражать свое мнение.
Напомним, что ранее актер сделал заявление, что снова намерен жениться на Анисиной. Торжественная церемония бракосочетания намечена на осень. Джигурда постарался подогнать дату свадьбы так, чтобы к ее моменту закончить судебную тяжбу, связанную с наследством Людмилы Браташ, пишет сайт Dni.ru.
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