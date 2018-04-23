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Стильное колечко взяло в жестокий плен модницу-костромичку
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Стильное колечко взяло в жестокий плен модницу-костромичку 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка обратилась к спасателям, чтобы они помогли ей выбраться из стального плена, узнал KOSTROMA.TODAY. Девушка решила примерить стильное колечко, но снять его уже не смогла.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в МКУ «Центр гражданской защиты г. Костромы», 22 апреля девушка позвонила спасателям и попросила о помощи.
Спасатели попросили приехать к ними и костромичка очень быстро примчалась. У нее распух палец — к счастью, не настолько, чтобы нужно было распиливать кольцо.
Украшение ей сняли с помощью капроновой нити и капельки подсолнечного масла. Кстати, во время процедуры девушка не издала ни звука.
В итоге колечко ей отдали целым и невредимым. А спасенный палец посоветовали подержать в холоде.
Спасатели говорят, что иногда в таких случаях горожане пытаются сами снять кольцо. Таким образом они еще больше травмируют палец и приходится обращаться в травмпункт. Поэтому костромичей просят не предпринимать никаких действий самостоятельно, а сразу обращаться к специалистам.
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