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Мосгорнаследие взяло под охрану жилой дом XIX века на ул. Малая Ордынка
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Мосгорнаследие взяло под охрану жилой дом XIX века на ул. Малая Ордынка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Жилой дом второй половины XIX века на ул. Малая Ордынка признан выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).
«Мосгорнаследие приняло под государственную охрану очень интересный дом, расположенный в историческом районе Москвы — в Замоскворечье. Это двухэтажное здание XIX века, при строительстве которого были использованы дерево и белый камень, а цоколь облицован керамической плиткой. Оно играет заметную роль в формировании композиционной структуры перекрестка и является важной частью окружающей исторической застройки данного района», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.
Отмечается, что в здании 1874 г., расположенном на углу ул. Малая Ордынка и Большого Ордынского пер., хорошо сохранилось декоративно-художественное оформление фасадов, коридорная система с расположением комнат по обе стороны от прохода, печи, многопрофильные карнизы, лепные розетки, деревянные столярные заполнения окон и дверей.
«В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия, для принятия этого решения проведут историко-культурную экспертизу», — добавили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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