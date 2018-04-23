Мосгорнаследие взяло под охрану жилой дом XIX века на ул. Малая Ордынка 

Жилой дом второй половины XIX века на ул. Малая Ордынка признан выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).
«Мосгорнаследие приняло под государственную охрану очень интересный дом, расположенный в историческом районе Москвы — в Замоскворечье. Это двухэтажное здание XIX века, при строительстве которого были использованы дерево и белый камень, а цоколь облицован керамической плиткой. Оно играет заметную роль в формировании композиционной структуры перекрестка и является важной частью окружающей исторической застройки данного района», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.
Отмечается, что в здании 1874 г., расположенном на углу ул. Малая Ордынка и Большого Ордынского пер., хорошо сохранилось декоративно-художественное оформление фасадов, коридорная система с расположением комнат по обе стороны от прохода, печи, многопрофильные карнизы, лепные розетки, деревянные столярные заполнения окон и дверей.
«В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия, для принятия этого решения проведут историко-культурную экспертизу», — добавили в пресс-службе.