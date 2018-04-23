«Молодец!»: Анастасия Лисова продемонстрировала результаты похудения после родов

Почти три месяца назад телезвезда Анастасия Лисова стала мамой, родив долгожданную дочку Мирославу. Но 27-летняя красавица не забросила себя, она успевает уделять внимание ребенку и улучшать внешность. На днях она показала результат своих стараний. Многочисленные подписчики считают, что знаменитость выглядит намного лучше, чем многие женщины, которые недавно побывали в роддоме.

Поклонники экс-участницы скандального телешоу «Дом-2» Анастасии Лисовой запомнили харизматичную девушку, которая обрела личное счастье за периметром. Новоиспеченная мама делится информацией о своей жизни в микроблоге Инстаграма. Внимание подписчиков привлекли новые снимки, на которых 27-летняя звезда продемонстрировала результаты похудения: «Ну что, друзья, прошло 2 месяца и 20 дней с того времени, как я родила. Примерно 1,5 месяца назад я начала свое послеродовое восстановление. И знаете, получились достаточно неплохие результаты!»

Известно, что проблема лишнего веса наблюдается у многих женщин, которые недавно родили. Именно они особенно пристально наблюдают за преображением звезды. Лисова указала, что тренировалась дома 1,5 месяца с регулярностью 2-3 раза в неделю. Анастасия также прошла антицеллюлитный курс, который состоял из 10 сеансов массажа и 10 сеансов обертываний. Таким образом удалось избавиться от почти трех килограммов: «В талии ушло 4 см, в бедрах — 3 см, низ живота — 5 см. Для начала действительно неплохо, так как, допустим, сам массаж и обертывания были щадящие по причине моего полного грудного вскармливания. У меня главная задача была — подтянуть свое тело, сделать его упругим и аппетитным в определенных местах. Я это сделала, уже на себя в зеркало могу смотреть и дома в коротком топике и стрингах не стыдно ходить».

По словам Анастасии Лисовой, ей еще есть над чем работать. Она считает, что ее живот не такой подтянутый, как хотелось бы. Также огорчают «бока на талии»: «Но это уже следующий уровень. Скоро пойду в зал, да и времени нужно побольше, чтобы кожа сама могла подтянуться немного тоже». Фанаты селебрити считают, что она слишком требовательна к себе и сейчас она выглядит отлично. Недоброжелатели же указывают на задний фон на снимках, ведь Анастасия не позаботилась о том, чтобы закрыть крышку унитаза, что не осталось незамеченным: «Ты умничка и большая молодец, всем бы так после родов выглядеть». «Унитаз в центре внимания. А так — фигура отличная». «Ой, не могу, горшки на заднем фоне, умора!»

«Ты вся светишься! Как приятно смотреть!» «Молодец! Отличные результаты, мне бы твою силу воли!» «Ты точно рожала недавно? Прекрасно выглядишь!» Недавно Анастасия Лисова уже хвасталась, что влезла в старые «добеременные» джинсы, посчитав это своеобразным достижением. Она призывает женщин не запускать себя после рождения ребенка и продолжать ухаживать за лицом и фигурой.

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