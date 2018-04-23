«Наконец-то я смогу здесь кого-то выгнать». Нижегородка избавилась от соперницы на реалити-шоу 

— Наконец-то я могу кого-то выгнать, и я смогу, потому что у меня армия, которая поддержит, — высказалась Настя и проголосовала против Розы.
Еще 5 девушек из 8 решили, что отправить домой нужно Розу, чаще всего звучала причина — «она не проявляет интереса к Егору». Крид разделил мнение большинства девушек и проводил Розу.
А потом пощекотал нервы нашей землячке: он выбирал, кому отдать последнюю розу — ей или Даше Клюкиной.
— Последняя роза тебе, Настя, — отдал цветок своей давней знакомой Егор.
— Меня здесь никто соперницей и конкуренткой не считает. Думают, что я просто развлекаю людей здесь. Но впереди еще большой путь, — прокомментировала этот момент Настя.
Ее сопернице Даше Егор сказал, что отправляет ее домой из-за того, что она не сдержала обещание и снова закурила. Но в последний момент Егор догнал авто, которое везло Дашу в аэропорт и забрал девушку. Значит ли это, что она остается в проекте — пока неизвестно.
Серия реалити-шоу была посвящена Хэллоуину, поэтому Настя сменила образ, чтобы напугать других участниц.
Для церемонии роз девушка предстала вот так: