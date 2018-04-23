Какие стереотипы «вредят» мужчинам

Принято считать, что от гендерных стереотипов страдают в первую очередь только женщины, а проблемы мужчин на этом фоне кажутся почти незначительными. Тем не менее, груз установок и предписаний, которые общество взваливает на мужчин, по-настоящему огромен — и пока мы не избавимся от этих стереотипических представлений, равноправие полов не представляется реальным.

Главные поведенческие принципы «настоящего мужчины» были сформулированы выдающимся социологом Робертом Брэнноном в довольно грубой, но весьма убедительной форме:

«Без бабства» (то есть отрицание «женских» установок и моделей поведения);

«Большой босс» (стремление к успеху и лидерству);

«Крепкий дуб» (опора на силу, избегание слабости);

«Задай им жару» (установка на «крутость» и принятие насилия).

Именно по степени соответствия или несоответствия этим предписаниям долгое время было принято оценивать, насколько мужчина крут, какую ступеньку он занимает в существующем иерархическом строе. И действительно, с одной стороны, тот, кто смог создать себе имидж «настоящего мужчины», может претендовать на получение различных привилегий и преимуществ, однако стоит ли оно того?

Во-первых, все эти критерии постепенно устаревают: женщины все больше отстаивают свои права и свое место в мире, насилие все сильнее маргинализируется. А кроме того, мужчина, соответствующий всем этим критериям, оказывается лишен многих возможностей и преимуществ: невозможность выражать свои чувства, не боясь прослыть слабаком и «нюней», постоянная гонка за обретением статуса и богатства, недостаточное уделение внимания вопросам собственного здоровья — все это отрицательно сказывается на его моральном и физическом благополучии.

И действительно: многие люди считают, что именно мужчина должен брать на себя ответственность за семью, принимать все важные решения и обеспечивать материальное благосостояние. При этом весь груз вины за совершенные ошибки также ложится на его плечи. Боязнь не справиться, подвести всех, и невозможность поделиться с женой этими страхами и этой ответственностью — вот что сопутствует мужчине, «застрявшему» в стереотипических представлениях о нем общества. При этом не надо думать, будто бы все мужчины априори созданы для того, чтобы нести на себе подобный груз: многие в реальности страдают от таких нагрузок и в случае неудачи могут морально «сломаться», а женщины при этом способны справляться с ответственностью не хуже.

Пресловутый «кризис среднего возраста» тоже во многом бывает вызван именно накопившимся стрессом. Помимо этого, неся ответственность за себя и за других, мужчина зачастую не успевает подумать о том, что по-настоящему нужно именно ему, не имеет возможности отдохнуть и порефлексировать на столь важные темы. А также зачастую задвигает свои желания и стремления на задний план, если считает что они недостаточно разумны (как спортивные авто или занятия экстремальными видами спорта, например), благопристойны (разрыв отношений с различными людьми, смена имиджа и прочее) или не принесут такого материального или иного статуса (это в первую очередь касается работы).

При этом надо отметить, что и в личной жизни такой «настоящий мужчина» часто не имеет отдушины. Он боится проявлять «излишнюю» нежность, путая ее со слабостью, и оказывается «отстранен» от воспитания детей — считается, будто бы это исключительно женская территория, и мужчина должен выступать разве что в роли строгого отца, периодически появляющегося в жизни ребенка и «наставляющего» либо ругающего его.

Кроме того, ориентация на проявление физической силы (от выполнения тяжелой работы до драк), а также склонность к риску и следование тренду на чрезмерное употребление алкоголя может наносить серьезный вред здоровью. При этом регулярное посещение врачей и ЗОЖ в целом долгое время также считались (а у многих до сих пор считаются) слабостью — так что совсем неудивительно, что мужчины в среднем живут меньше женщин.

Следование всем этим предрассудкам может быть губительно для мужчин, при этом они ни за что не признаются, насколько тяжело им дается это следование, если будут уверены, что это будет воспринято как слабость. А потому надо стараться показать им, что носить маску «крутого мужика» вовсе не обязательно, и свои преимущества может иметь и отказ от стереотипов, навязанных обществом.

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