Барбарисов много не бывает!

Я не задавалась целью собрать коллекцию этих растений, но после нескольких посещений торговых центров обнаружила, что она у меня уже «завелась». И хочется новых поступлений.

Достаточно завести один барбарис — и остановиться будет трудно

Особый интерес для меня всегда представляли вечнозелёные, несмотря на существующее насчет них предубеждение: многие полагают, что эти растения не зимостойки.

Барбарисов много не бывает!

Виды и сорта вечнозеленых барбарисовСамый старый в моей коллекции — карликовый барбарис самшитолистный (Berberis buxifolia) ‘Nana’, который за 15 лет превратился в пышный пуфик до 40 см высотой. Очень плотное растение с мелкими листьями, несущими на конце колючку, практически не цветёт, но аккуратная фигура искупает этот недостаток. Считается самым зимостойким, но, как оказалось, другие вечнозелёные, с которыми пришлось столкнуться, ничуть не хуже. Единственное условие: чтобы сохраниться полностью, ветки растения не должны торчать над снегом, поэтому они никогда не достигают положенных размеров.

Барбарис самшитолистный &#39;Nana&#39; и барбарис бородавчатый

Б.бородавчатый (B.verruculosa) — блестящее чисто-зелёное, очень яркое растение, только излишне агрессивное: длинные тройчатые колючки пресекают всякие вольности в обращении. Несколькими колючками вооружены и жёсткие овальные листья на белой подкладке. Иной раз пытается цвести, хотя до плодов дело не дошло ни разу.

Барбарис средний &lsquo;Red Jewel&rsquo; на фото справа — он же, вместе с б.бородавчатым

Похожая форма куста у б.среднего (B. x media), представленного сортом ‘Red Jewel’ — с «металлическими» листьями в форме ромба, зазубренными по краям. Молодые листья у этого сорта цвета красной меди; они могут облетать на зиму, но перед этим снова успевают покраснеть. Цветение не было замечено.

Барбарис Юлианы (B. julianae) считается вечнозелёным, хотя его относительно крупные (до 6 см) листья со щетинками по краю не выносят наши зимы, приобретают пурпурные и сливовые тона и отваливаются.

Барбарис Юлианы и барбарис лологенский, сорт ‘Mystery Fire’

Самый необычный в коллекции — сорт ‘Mystery Fire’ барбариса лологенского (B. x lologensis) с грубыми торчащими ветками. Они усажены твёрдыми жестяными листьями с 3–5 зазубринами, что представляет некоторую проблему, когда его приходится пригибать на зиму. Этот сорт должен обильно цвести, за что он и получил название. К сожалению, удалось видеть только отдельные моменты процесса — бутоны и зелёные ягодки, кульминация каждый год оказывается пропущена.

Барбарис узколистный и барбарис лологенский, сорт ‘Mystery Fire’

Ещё один гибрид — б.узколистный (B. x stenophyllus) исключительно богат сортами, и один из них недавно поселился у нас. И без того узкие листья с колючкой на конце имеют завёрнутые края, что делает их похожими на хвою. Попав из магазина в сад, он на радостях зацвёл в неположенное время. Результат — оранжево-жёлтые цветки — несколько расстроил: была надежда на красные.

Сорта листопадных барбарисов и их особенностиТеперь о листопадных барбарисах. Разумеется, это прежде всего некоторые из разношёрстной компании сортов б. Тунберга (B.thunbergii). Они очень разнообразны по внешнему виду.

Смесь барбарисов

Обычная форма и размер кустаИз зелёных хорош ‘Green Ornament’. В целом он устремлён ввысь, достигая 1,5 м, но боковые ветки раскинуты горизонтально. Аккуратно олиствен, ровно и неброско окрашен летом, осенью — оранжево-жёлтый. По описаниям, должен обильно плодоносить, но не делает этого. Всё равно заслуживает высокой оценки.

Барбарис Тунберга ‘Green Ornament’

Старый надёжный ‘Aurea’ с трудом достигает 1 м высоты. При хорошем освещении держит чистый и ровный жёлтый цвет, который осенью перебивается красными ягодками.

Барбарис Тунберга ‘Aurea’

Ещё более древний ‘Silver Beauty’ с бело-пёстрым приростом оказался лучше хвалёного ‘Kelleriis’. Хотя голландская новинка действительно мощнее, но окраска нестабильна и если появляется, то к середине лета.

Барбарис Тунберга, сорт ‘Silver Beauty’ (слева) и ‘Kelleriis’ (справа)

По пурпурному фону белые, серые и розовые брызги разных оттенков — обычно это ‘Pink Queen’ или ‘Rose Glow’. Первый считается лучше — крап мельче и чётче, но реально их трудно различить.

Барбарис Тунберга ‘Pink Queen’ (слева) и ‘Rose Glow’ (справа)

Для тех, кто предпочитает хаотичной пестроте строгую геометрию, выведен ‘Golden Ring’ — сорт среднего размера и развесистости. Он легко узнаваем по круглым свекольным листьям, окаймлённым узкой жёлтой, зеленоватой или розовой (осенью) каймой.

Барбарис Тунберга ‘Golden Ring’ (слева) и ‘Coronita’ (справа)

Такая же раскраска у ‘Coronita’, но он отличается распростёртой формой и крупными заострёнными листьями.

Карликовые сорта размером не более капустного кочана и такие же плотныеТёмно-зелёный ‘Kobold’ украшен ярким светлым приростом. Истинный сорт осенью должен желтеть и краснеть. Наш так и остаётся зелёным, но если это не ‘Kobold’, то что?

Барбарис Тунберга ‘Kobold’

‘Atropurpurea Nana’ имеет малиновый прирост на пурпурном фоне. Считают, он может дотянуть чуть ли не до метра высотой, но мне кажется, что за 5 лет он так и не увеличился.

Барбарис Тунберга ‘Atropurpurea Nana’ (слева) и ‘Admiration’ (справа)

В этой компании особенно достоин восхищения бордовый ‘Admiration’ с ярко-красными молодыми листьями в жёлтой кайме.

Барбарис Тунберга ‘Bonanza Gold’

Жёлтый «кочан» мы называем ‘Bonanza Gold’. Осенью он слегка подрумянивается, но не больше.

Колонновидные сортаОчень чёткий сорт ‘Erecta’, летом свежий зелёный, осенью ярко-оранжевый. Как пишут, может вырасти более 2 м, так что ждём. «Колонны» и «ракеты» всех цветов — это ‘Erecta’, одетый в разнообразные наряды: жёлтый, бордовый, пёстрый.

Барбарис Тунберга ‘Erecta’ (слева) и ‘Helmond Pillar’ (справа)

В их числе ‘Helmond Pillar’ — до 1,5 м высотой, красновато-пурпурный летом и красный осенью.

Барбарис Тунберга ‘Maria’: сорт с желтой листвой, легко покрывающейся румянцем

Очаровательна польская ‘Maria’ 2006 года рождения — столбик до 1 м высотой. В принципе жёлтая, но легко краснеющая. Румянец покрывает то молодой прирост, то осенний лист, причём сначала окрашивается край.

Представлены в коллекции и некоторые другие виды. Барбарис корейский (B.koreana) в виде сорта ‘Red Tears’ можно видеть даже на улицах Москвы. Это забавно, учитывая его зловещее название: кому-то длинные кисти кровавых плодов показались похожими на потоки слёз. Как бы то ни было, он успешно заменяет вечно болеющий б.обыкновенный.

Барбарис корейский ‘Red Tears’ (слева) успешно заменяет вечно болеющий барбарис обыкновенный (справа)

Вечно здоровый ‘Silver Miles’ — это наиболее интересный сорт б.оттавского. Изменчивый окрас этого крупного куста трудно описать, общее впечатление: серебристо-серый налёт и белые штрихи по свекольному фону.

В общем, заведите хотя бы один барбарис, а дальше будет трудно остановиться.

Наталия Шевырёва

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