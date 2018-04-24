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Обрезала волосы и облила лицо зеленкой. Жительница Кузбасса расправилась с любовницей мужа
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Обрезала волосы и облила лицо зеленкой. Жительница Кузбасса расправилась с любовницей мужа 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кузбассе 30-летняя женщина жестоко отомстила любовнице своего мужа. Узнав об измене мужа, женщина решила разобраться с соперницей и на помощь позвала подругу. Вместе они подъехали на авто к остановке общественного транспорта, на которой стояла 26-летняя девушка. Злоумышленницы схватили ее за волосы и заставили сесть в машину. Пьяная подруга жены побила потерпевшую телефоном. Затем они привезли соперницу в лесной массив, где злоумышленница обрезала сопернице волосы и облила ей лицо зеленкой.
Затем женщины отвезли потерпевшую в город Осинники, где потребовали от нее 30 тысяч рублей. Из сумки они забрали ее паспорт и 500 рублей, после чего потребовали назвать логин и пароль от ее страницы в соцсети. Они выложили на страницу фотографию, содержащую изображение потерпевшей, облитой зеленкой, а также информацию непристойного содержания об ее интимных взаимоотношениях.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области, обе женщины были задержаны. В ближайшее время состоится суд.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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