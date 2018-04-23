О первой книге, или Шесть историй сотрудников библиотек

Чтение книг с дедушкой-моряком в домашней библиотеке, советы мамы-библиотекаря и две недели болезни в летнем лагере как повод полюбить литературу. Сотрудники городских библиотек рассказывают об истоках своей любви к книгам.

Дарья Дымова, заместитель директора молодежной библиотеки имени М. А. Светлова

«В детстве казалось, что книжка для детей, а потом стало ясно — она еще и для взрослых»

«Самые первые книги я прочитала не сама, мне их прочел дедушка. Это было самое любимое занятие: он садился с книгой и мог несколько часов мне что-то рассказывать, пока я не усну. Дедушка служил на войне, в морском флоте, мне нравилось, когда он делился военными историями о путешествиях на кораблях и говорил: «Нужно больше читать». Сам подавал пример — мог сесть с большущей книгой вечером и лечь спать только под утро, дочитав ее. Брался за массивные тома, а я удивлялась: как можно так быстро читать? Мне же он читал сказки, часто что-то от себя добавлял, придумывал.

Позже самостоятельно прочла роман «Айвенго» Вальтера Скотта . Он произвел на меня очень сильное впечатление. Помню, как эта книга оказалась у меня в руках — лето, нам ее вроде даже не задавали по программе, я случайно открыла ее и незаметно для себя прочитала за несколько дней. Перечитывала уже в студенчестве и, конечно, увидела в ней что-то новое. Это как с «Маленьким принцем»: в детстве казалось, что книжка для детей, а потом стало ясно — она еще и для взрослых.

Любовь к чтению была заложена в доме, где мы жили большой семьей и для книг была отведена целая комната. Ее можно назвать полноценной библиотекой. Там стояли огромные высоченные стеллажи, забитые книгами. Сейчас такую библиотеку мне собрать сложнее, но я пытаюсь. Ни за что не выбрасываю книги и планирую продолжить эту традицию с чтением вслух, когда появятся свои дети».

Светлана Панченко, заведующая научно-методическим отделом Дома Гоголя

«В шесть лет я запросто читала «Нашу древнюю столицу» Натальи Кончаловской»

«Судя по воспоминаниям моих родителей, интерес к чтению был с рождения. Я думаю, что первой книгой был или сборник стихов Сергея Михалкова , или сборник Агнии Барто, а может быть, и русских-народных потешек. В шесть лет я запросто читала «Нашу древнюю столицу» Натальи Кончаловской. Это была моя любимая книга. Когда меня повели записываться в школу, я сказала, что я ее прочитала. Тот, кто меня записывал, очень удивился. Последний раз эту книгу перечитывала буквально два дня назад, мне нужно было написать план мероприятий к 800-летию Александра Невского , и я вспомнила, что в ней есть глава, посвященная событиям на Чудском озере. Вообще, часто использую ее в работе — эта книга просто кладезь — в ней есть очень актуальные главы о Куликовской битве, Смутном времени, становлении Москвы как столицы… Недавно и сыну своему читала, когда он в школе проходил Смутное время».

Александра Талавер, заведующая отделом культурных культурно-просветительских проектов и программ в библиотеке Некрасова

«Книги стали для меня ключом к пониманию человеческих отношений»

«Если честно, в детстве я не любила читать. Я профессионально занималась спортом, гимнастикой, и у меня решительно не было времени на чтение внешкольной программы, а когда времени не хватает, получать удовольствие от чтения довольно сложно. И только в 12 лет, когда я бросила гимнастику, оказалась в лагере «Артек», где я заболела и попала в изолятор на две недели. Мне запрещали общаться с ребятами, и вообще в изоляторе не было ничего, кроме книг, которые я привезла с собой из дома. Мама мне с собой в поездки всегда давала какую-то подростковую литературу вроде «Чучела» Владимира Железникова , «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Эти позднесоветские романтические повести стали для меня тогда окном в мир и ключом к пониманию человеческих отношений.

Главным литературным переживанием оказалась книга «Дикая собака Динго» Рувима Фраермана. Представьте: я лежу одна в палате, под окнами мой отряд поет песни, а я читаю книгу и сопереживаю героям.

Книга — универсальное спасение и получение жизненного опыта. Даже если это, скажем так, не великая литература. Сейчас чтение превратилось в самый шикарный отдых, спокойное, уединенное времяпрепровождение. Изменилось и восприятие: если раньше важно было сопереживать героям, то теперь обращаю внимание на стилистические изыски, ритмику, язык».

Анастасия Красных, начальник пиар-отдела библиотек СВАО

«При выборе книг я всегда прислушивалась к матери»

«Моя мама работала библиотекарем, поэтому с книгами у меня все сложилось прямо с пеленок. Мама — единственный человек, к чьему мнению я всегда прислушивалась при выборе книг.

Больше всего запомнилась повесть «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина . Наверное, потому, что это очень трогательная история, которая имеет историческую подоплеку. Это произведение о самом главном — о семье, об отношениях. Правда, эта книга была не первой, первой был букварь.

Ника Федорчук, заведующая библиотекой № 96 и куратор театрального проекта «Свободный 24»

«В три года я могла сама читать сказки»

«Я начала говорить в неполный год, и мама сразу взялась за обучение чтению. В три года я могла сама читать сказки.

Совсем маленькой читала повесть «Незнайка на Луне» Николая Носова . Сначала я увидела мультфильм, снятый по ней, а потом захотела прочитать книгу. Позже затерла до дыр «Денискины рассказы» Виктора Драгунского . Очень любила «Чиполлино» Джанни Родари, помню даже, как выглядела книга.

Все самые любимые книги связаны, кстати, со студенчеством. Именно тогда поняла, что я ярый поклонник антиутопий. Все началось с «1984» Джорджа Оруэлла , «О дивного нового мира» Олдоса Хаксли, «451 градуса по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. В общем, я прочла все антиутопии, которые смогла отыскать. Книги Оруэлла я перечитывала не раз — в переводе, в оригинале, — смотрела экранизации».

Андрей Лисицкий , директор библиотеки № 19 имени Ф. М. Достоевского

«Мы с женой читаем детям вслух и получаем от этого колоссальное удовольствие»