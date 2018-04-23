О первой книге, или Шесть историй сотрудников библиотек 

Чтение книг с дедушкой-моряком в домашней библиотеке, советы мамы-библиотекаря и две недели болезни в летнем лагере как повод полюбить литературу. Сотрудники городских библиотек рассказывают об истоках своей любви к книгам.
Дарья Дымова, заместитель директора молодежной библиотеки имени М. А. Светлова
«В детстве казалось, что книжка для детей, а потом стало ясно — она еще и для взрослых»
«Самые первые книги я прочитала не сама, мне их прочел дедушка. Это было самое любимое занятие: он садился с книгой и мог несколько часов мне что-то рассказывать, пока я не усну. Дедушка служил на войне, в морском флоте, мне нравилось, когда он делился военными историями о путешествиях на кораблях и говорил: «Нужно больше читать». Сам подавал пример — мог сесть с большущей книгой вечером и лечь спать только под утро, дочитав ее. Брался за массивные тома, а я удивлялась: как можно так быстро читать? Мне же он читал сказки, часто что-то от себя добавлял, придумывал.
Позже самостоятельно прочла роман «Айвенго» Вальтера Скотта. Он произвел на меня очень сильное впечатление. Помню, как эта книга оказалась у меня в руках — лето, нам ее вроде даже не задавали по программе, я случайно открыла ее и незаметно для себя прочитала за несколько дней. Перечитывала уже в студенчестве и, конечно, увидела в ней что-то новое. Это как с «Маленьким принцем»: в детстве казалось, что книжка для детей, а потом стало ясно — она еще и для взрослых.
Любовь к чтению была заложена в доме, где мы жили большой семьей и для книг была отведена целая комната. Ее можно назвать полноценной библиотекой. Там стояли огромные высоченные стеллажи, забитые книгами. Сейчас такую библиотеку мне собрать сложнее, но я пытаюсь. Ни за что не выбрасываю книги и планирую продолжить эту традицию с чтением вслух, когда появятся свои дети».
Светлана Панченко, заведующая научно-методическим отделом Дома Гоголя
«В шесть лет я запросто читала «Нашу древнюю столицу» Натальи Кончаловской»
«Судя по воспоминаниям моих родителей, интерес к чтению был с рождения. Я думаю, что первой книгой был или сборник стихов Сергея Михалкова, или сборник Агнии Барто, а может быть, и русских-народных потешек. В шесть лет я запросто читала «Нашу древнюю столицу» Натальи Кончаловской. Это была моя любимая книга. Когда меня повели записываться в школу, я сказала, что я ее прочитала. Тот, кто меня записывал, очень удивился. Последний раз эту книгу перечитывала буквально два дня назад, мне нужно было написать план мероприятий к 800-летию Александра Невского, и я вспомнила, что в ней есть глава, посвященная событиям на Чудском озере. Вообще, часто использую ее в работе — эта книга просто кладезь — в ней есть очень актуальные главы о Куликовской битве, Смутном времени, становлении Москвы как столицы… Недавно и сыну своему читала, когда он в школе проходил Смутное время».
Александра Талавер, заведующая отделом культурных культурно-просветительских проектов и программ в библиотеке Некрасова
«Книги стали для меня ключом к пониманию человеческих отношений»
«Если честно, в детстве я не любила читать. Я профессионально занималась спортом, гимнастикой, и у меня решительно не было времени на чтение внешкольной программы, а когда времени не хватает, получать удовольствие от чтения довольно сложно. И только в 12 лет, когда я бросила гимнастику, оказалась в лагере «Артек», где я заболела и попала в изолятор на две недели. Мне запрещали общаться с ребятами, и вообще в изоляторе не было ничего, кроме книг, которые я привезла с собой из дома. Мама мне с собой в поездки всегда давала какую-то подростковую литературу вроде «Чучела» Владимира Железникова, «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Эти позднесоветские романтические повести стали для меня тогда окном в мир и ключом к пониманию человеческих отношений.
Главным литературным переживанием оказалась книга «Дикая собака Динго» Рувима Фраермана. Представьте: я лежу одна в палате, под окнами мой отряд поет песни, а я читаю книгу и сопереживаю героям.
Книга — универсальное спасение и получение жизненного опыта. Даже если это, скажем так, не великая литература. Сейчас чтение превратилось в самый шикарный отдых, спокойное, уединенное времяпрепровождение. Изменилось и восприятие: если раньше важно было сопереживать героям, то теперь обращаю внимание на стилистические изыски, ритмику, язык».
Анастасия Красных, начальник пиар-отдела библиотек СВАО
«При выборе книг я всегда прислушивалась к матери»
«Моя мама работала библиотекарем, поэтому с книгами у меня все сложилось прямо с пеленок. Мама — единственный человек, к чьему мнению я всегда прислушивалась при выборе книг.
Больше всего запомнилась повесть «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина. Наверное, потому, что это очень трогательная история, которая имеет историческую подоплеку. Это произведение о самом главном — о семье, об отношениях. Правда, эта книга была не первой, первой был букварь.
В осознанном возрасте я прочла сборник рассказов Корнея Чуковского, а перечитывала чаще всего книги из серии про Гарри Поттера. Произведения Джоан Роулинг мы читали в школе по настоятельной рекомендации нашей очень продвинутой учительницы литературы Ирины Юрьевны».
Ника Федорчук, заведующая библиотекой № 96 и куратор театрального проекта «Свободный 24»
«В три года я могла сама читать сказки»
«Я начала говорить в неполный год, и мама сразу взялась за обучение чтению. В три года я могла сама читать сказки.
Совсем маленькой читала повесть «Незнайка на Луне» Николая Носова. Сначала я увидела мультфильм, снятый по ней, а потом захотела прочитать книгу. Позже затерла до дыр «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Очень любила «Чиполлино» Джанни Родари, помню даже, как выглядела книга.
Все самые любимые книги связаны, кстати, со студенчеством. Именно тогда поняла, что я ярый поклонник антиутопий. Все началось с «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивного нового мира» Олдоса Хаксли, «451 градуса по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. В общем, я прочла все антиутопии, которые смогла отыскать. Книги Оруэлла я перечитывала не раз — в переводе, в оригинале, — смотрела экранизации».
Андрей Лисицкий, директор библиотеки № 19 имени Ф. М. Достоевского
«Мы с женой читаем детям вслух и получаем от этого колоссальное удовольствие»
«Вспоминаются две книги — «Путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф, а вторая — как ни странно, «Скандинавские сказания», правда, в усеченном детском варианте. И еще сказки Андерсена. Это были те книги, которые я сам сознательно прочитал, и именно после них во мне проснулся интерес к чтению. До этого момента мне книги советовали и читали родители. Все три книги пришли ко мне по-разному. С историей Нильса познакомился случайно — увидел книгу, когда был у друга в гостях, открыл и не смог оторваться, «Скандинавские сказания» нашел в школьной библиотеке, а сборник сказок Андерсена купили родители. «Скандинавские сказания» перечитывал позже уже в полном изложении, а «Путешествие Нильса с дикими гусями» не так давно читал дочке. Мы с женой читаем детям вслух и получаем от этого колоссальное удовольствие. Дочка не всегда согласна с нашим выбором книг. Ей семь лет, и она уже сама довольно бойко читает.