УФАС уличило челябинскую фирму в продаже контрафактного сыра

Челябинская фирма торговала в супермаркетах поддельным сыром, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Челябинского УФАС России

Антимонопольщики уличили местных предпринимателей в незаконном копирование этикетки сыра «Тильзитэр-НТ». Контрафактный продукт нашли на прилавках торговой сети ООО «Молл». Нарушителями Закон о защите конкуренции оказалась группа компаний «АЛЕКСИКО».

«Управление Россельхознадзора по Челябинской области установило, что сыр не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», — отметили в УФАС.

В настоящее время поставка данного сыра прекращена. Антимонопольный орган готовится возбудить административное дело. Челябинской компании грозит «оборотный» штраф, который рассчитывается от суммы выручки.

Напомним, ранее с копированием бренда столкнулись южноурльские производители жареных семечек.