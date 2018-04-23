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УФАС уличило челябинскую фирму в продаже контрафактного сыра
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УФАС уличило челябинскую фирму в продаже контрафактного сыра 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинская фирма торговала в супермаркетах поддельным сыром, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Челябинского УФАС России.
Антимонопольщики уличили местных предпринимателей в незаконном копирование этикетки сыра «Тильзитэр-НТ». Контрафактный продукт нашли на прилавках торговой сети ООО «Молл». Нарушителями Закон о защите конкуренции оказалась группа компаний «АЛЕКСИКО».
«Управление Россельхознадзора по Челябинской области установило, что сыр не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», — отметили в УФАС.
В настоящее время поставка данного сыра прекращена. Антимонопольный орган готовится возбудить административное дело. Челябинской компании грозит «оборотный» штраф, который рассчитывается от суммы выручки.
Напомним, ранее с копированием бренда столкнулись южноурльские производители жареных семечек.
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