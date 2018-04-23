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Беременная девушка хотела купить сигареты. Но продавщица нашла гениальный ответ!
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Беременная девушка хотела купить сигареты. Но продавщица нашла гениальный ответ! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эту историю женщина рассказала в Интернете. Она пишет:
Вчера вечером я пошла скупиться в ближайший магазинчик. Передо мной в очереди стояла беременная девушка. И она попросила у продавщицы пачку сигарет. После этого все покупатели стали свидетелями следующего диалога:
— Простите, но мы не продаем табачные изделия несовершеннолетним.
Удивленная девушка:
— Но мне уже есть 18!
И начинает искать в сумке паспорт.
Продавщица:
— Я вам верю. Но я сейчас говорю не о вас, а о нем (головой кивает на живот). Пусть он для начала родится, и вот когда ему стукнет 18, тогда он и будет сам решать — травить свой организм сигаретами или нет.
В магазине повисла тишина…
Побольше бы таких продавщиц!
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