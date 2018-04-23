Беременная девушка хотела купить сигареты. Но продавщица нашла гениальный ответ!

Эту историю женщина рассказала в Интернете. Она пишет:

Вчера вечером я пошла скупиться в ближайший магазинчик. Передо мной в очереди стояла беременная девушка. И она попросила у продавщицы пачку сигарет. После этого все покупатели стали свидетелями следующего диалога:

— Простите, но мы не продаем табачные изделия несовершеннолетним.

Удивленная девушка:

— Но мне уже есть 18!

И начинает искать в сумке паспорт.

Продавщица:

— Я вам верю. Но я сейчас говорю не о вас, а о нем (головой кивает на живот). Пусть он для начала родится, и вот когда ему стукнет 18, тогда он и будет сам решать — травить свой организм сигаретами или нет.

В магазине повисла тишина…

Побольше бы таких продавщиц!