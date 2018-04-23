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В Тамбовской области ищут молодого человека с пентаграммой на руке
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В Тамбовской области ищут молодого человека с пентаграммой на руке 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Моршанском районе следователи ищут без вести пропавшего молодого человека, сообщила пресс-служба регионального СК.
Аркадий Лукунин ушёл из дома в селе Старотомниково около 11 часов дня 11 января, с тех пор от него не было никаких вестей.
Молодой человек был одет в чёрную кожаную куртку, чёрную вязаную шапку и камуфлированные брюки. Особые приметы парня: на груди татуировка в виде иероглифов, на левой руке — пентаграмма.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (47533) 4-97-14, 4-41-63.
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