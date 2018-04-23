Русский аромат: как пахли дамы из России

Для многих парфюмерия может быть только французской. В середине XIX века несколько парфюмеров смогли доказать обратное и организовали в Российской Империи выпуск духов и мыла, которые были совсем не хуже парижских.

Русская парфюмерия. Начало

Главная особенность русской парфюмерии — тесная связь с врачебным делом. Издавна на Руси всевозможные косметические средства (румяна, сурьма, белила и благовония) находились на одном прилавке с лекарствами и травами. Поэтому большинство парфюмеров российской Империи вышли из среды фармацевтов и аптекарей.

Органическая косметика — это по-нашему

Первые русские духи часто имели простенькие, незамысловатые названия: «Васильки», «Сирень», «Дивный ландыш», «Нильская лилия». И дело тут не в отсутствии фантазии: для изготовления таких композиций использовались натуральные компоненты, преимущественно цветы. Первое синтетическое сырье для изготовления парфюмерии в России появилось только в двадцатых годах XX века.

Знаменитые запахи и «носы»

В 1843 году, в Москве французом Альфонсом Ралле была основана парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко», которая производила 160 наименований парфюмерных товаров. Компания имела 60 высших наград на выставках. Многие современные парфюмерные фирмы могут только позавидовать подобному успеху. Альфонс Ралле очаровал святейших особ своими ароматами и был удостоен права ставить на своих изделиях четыре герба Российской империи. Знак наивысшего качества продукции.

Ралле первым придумал так называемые «зимние духи». На московском морозном воздухе они приобретали особый шарм — легкую хрустальную ноту. Первые красавицы того времени называли их «Парфюм де фурор» («Духи для меха»), потому тогда душить ими меха, перчатки и шляпки было очень модно.

Потомственный парфюмер Генрих Брокар начал свою карьеру в 1861 году на одном из московских парфюмерных заводов. Начинал он с мыла: «Детского» с выдавленным на нём русским алфавитом, «Янтарного» и «Медового». А уже через 3 года основал собственное дело — фирму «Брокар и Ко», которая через 10 лет заслужила звания официального поставщика Великой Княгини Марии Александровны.

В Санкт-Петербурге «тон задавали» два крупных предприятия. Провизор и купец первой гильдии Федор Иванович Каль в 1860 году основал «Петербургскую химическую лабораторию», на которой производили замечательные духи и одеколоны. Уже в 1890 года предприятие именовалось Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория», а отдел продаж фабрики возгравлял отец поэта Саши Черного . Вторым парфюмерным «гигантом» города было товарищество cо сходным названием «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория». В нее входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного лаборанта, или, как его называли в то время, главного «носа» фабрики Василия Ауриха.

Август Мишель, мифическая личность на парфюмерном рынке России, создатель знаменитых духов под названием «Любимый букет императрицы», созданных к 300-летию Дома Романовых. Работник фабрики Брокара, ставший главным парфюмером «Новой Зари», переименовал свои знаменитые духи в «Красную Москву».