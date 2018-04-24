Дизайн для единого читательского билета выбирают в столице

Ожидается, что новый билет упростит запись в читальни и станет универсальным ключом ко всем услугам в них.

Библиотеки Москвы становятся все более удобными и привлекательными для читателей: теперь сюда можно приехать на велосипеде и оставить его на оборудованной парковке, здесь можно воспользоваться компьютером с доступом в интернет и электронной библиотекой, найти и заказать книгу заранее, а еще посетить встречу с любимым писателем или пройти тематический мастер-класс. Совсем скоро услугами всех столичных библиотек можно будет воспользоваться при помощи единого читательского билета, а прямо сейчас необходимо выбрать его дизайн.

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование «Каким будет единый читательский билет?». На выбор представлено три варианта новой универсальной карты читателя. Первый направлен на взаимодействие с максимально широкой аудиторией. Цвет единого билета из брендбука библиотек Москвы вместе с иллюстрацией в виде книжных полок

«Здорово, что придумали единый читательский билет. Это облегчит жизнь многим книголюбам. И каждый лично может стать причастным к нововведению, проголосовав за дизайн билета в «Активном гражданине»!», — считает поэтесса Ах Астахова.

Активные граждане уже неоднократно высказывали свое мнение относительно работы столичных читален. Так, по итогам голосования в проекте «Активный гражданин» в марте 2018 года во всех столичных библиотеках Департамента культуры появился бесплатный электронный доступ к профессиональной периодике. Посетители могут читать узкоспециализированные научные и деловые издания, например, журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге. Электронный доступ открыт более чем к 40 изданиям, в том числе различным справочникам. В коллекции представлены как последние номера газет и журналов, так и архив номеров прошлых лет. А с февраля 2018 года по решению активных граждан на общем сайте городских библиотек «Библиогород» на интерактивной карте теперь можно найти библиотеки, в которых представлены издания на 13 популярных иностранных языках. Среди них английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, а также китайский и японский.