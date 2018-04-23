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Трехминутная тренировка, которая заменит получасовое занятие в тренажерном зале
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Трехминутная тренировка, которая заменит получасовое занятие в тренажерном зале 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Но придется выложиться по полной!
Новый тренд, набирающий популярность среди фитнесс-тренеров — курс на короткие тренировки высокой интенсивности. Все больше тренеров и спортивных врачей говорят о том, что для отличного результата необязательно проводить несколько часов в спортзалеболее короткая по времени, но куда как более высокая по интенсивности тренировка вполне способна заменить привычное занятие длиной в час-полтора.
Кусал Гуоневардэна, врач-физиотерапевт из Мельбурна, разработал трехминутную тренировка, которая — по его словам — вполне способна заменить получасовое занятие в тренажерном зале. По его мнению, если выполнять упражнения достаточно интенсивно, эффекта хватит на то, чтобы заменить ежедневные 30 минут физической активности, которые необходимы нам для поддержания здоровья и хорошей физической формы
Тренировка, предложенная Гуоневардэна, предполагает 20-40-секундные комплексы, которые следует выполнять практические на пределе физических возможностей. Основные упражнения, которым стоит отдавать предпочтение — это спринтерские забеги на 100 и 400 метров, прыжки через скакалку, а также так называемые «звезды» — прыжки, в процессе которых руки и ноги то расставляются в стороны, то скрещиваются между собой
Каждый подход не должен превышать 20-40 секунд (на протяжении более длительного времени просто невозможно выдержать нужную степень интенсивности), всего подходов должно быть не более десяти. Автор методики утверждает, что такой комплекс позволяет не только снизить вес и сжечь калории, но и сохранить повышенный уровень метаболизма на 24 часа. Вера Ермакова
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