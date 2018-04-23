Гирудотерапия: что мы знаем о пиявках

Биофабрика по выращиванию пиявок производит лечебных кольчатых червей в 10 раз больше, чем все страны мира вместе взятые. Наш корреспондент побывал в ее лаборатории.

Три миллиона в год! Именно столько пиявок выращивает биофабрика, расположенная в Подмосковье.

— В XVIII веке и до революции 1917 года экспорт российских пиявок в Европу приносил доход, сравнимый с прибылью от экспорта хлеба, — начала экскурсию по «пиявочной фабрике» заведующая лабораторией Елена Титова

Уже тогда люди знали о целебном свойстве этих червей, а сегодня пиявками лечат не только гипертонию, но и массу других недугов. Слизь пиявки обладает уникальными целебными свойствами и в отличие от химических препаратов не имеет противопоказаний.

Мы с Еленой заходим в помещение лаборатории. Сплошные ряды стеллажей, заставленные банками по три и пять литров, в которых плавают или просто «дремлют», присосавшись к стенкам, пиявочки различных размеров. А чтобы они не разбежались, банки накрывают обычными носовыми платками и перетягивают резинкой.

— Конечно, мало у кого пиявка вызывает симпатию: плоский, скользкий червяк, да еще и кровосос. Несомненно, чтобы позволить пиявке присосаться к телу, нужно переступить психологический барьер, — улыбается Елена Александровна. — Заметила, что мужчины делают с большой опаской — ужасно боятся.

— А что тут страшного? «Слюна» пиявки обладает, насколько я знаю, обезболивающим эффектом.

— Совершенно верно. Конечно, немножечко пощипывает, но вполне терпимо. Боятся другого: после того как пиявка, насосавшись крови, а это всего 5–15 миллилитров, отваливается, из ранки еще долго сочится кровь, иногда в течение 4–5 часов. Мужчины боятся, что могут умереть от потери крови, — смеется Титова.

— И как ее остановить?

— Наложить впитывающий пластырь, который продается в любой аптеке.

Хозяйка лаборатории продолжает знакомить меня с обитателями банок. Вот эти, самые крупные, они же наиболее ценные, — матки-производители. Когда пиявка готова к оплодотворению, у нее по краям брюшка появляется характерная желтоватая каемка, а на спинке — узор, как у змейки. Таких пиявок отсаживают во влажный торфяной грунт, где они роют ходы, в которые потом откладывают яйца. Они из пиявки выходят вместе с пенообразной слизью, которая твердеет, образуя кокон, где находится около десятка эмбрионов. Таких коконов пиявка откладывает по 5–7 штук.

— Чем кормите пиявок?

— Кровью, естественно. Ее нам привозят с соседней скотобойни. Аппарат для кормления похож на сито для муки, но вместо сетки на обод натягивается пленка, та самая «натуральная оболочка» колбасных изделий. Затем кровь наливают в специальный поддон, туда же помещают сито с голодными червями. Они прокусывают пленку и начинают сосать кровь. Сытые пиявки увеличивают вес почти в пять раз. На банку выращиватель (сотрудник, занимающийся уходом за пиявками) наклеивает бирку с датой кормления. Следующий «обед» будет через полтора месяца.

— Не каждый, наверное, может стать выращивателем, некоторые ведь от вида крови в обморок падают?

— Хороших выращивателей в мире единицы. За годы работы заметила, что если во время кормления с пиявками ласково разговаривать, они начинают быстрее расти. Вот, казалось бы, человек все делает правильно: и кормит, и воду в банках меняет регулярно, но душа к делу не лежит. И что же? У такого прирост пиявок ниже. Ну и зарплата тоже.

СПРАВКА

Цена медицинской пиявки начинается от 50 рублей. Специалисты не рекомендуют покупать дешевле: велика вероятность, что вам пытаются всучить дикую особь. В списке заболеваний, где применяется гирудотерапия, — около 500 недугов, в том числе последствия инсульта, воспалительные процессы, заболевания почек, ревматические и кожные заболевания.