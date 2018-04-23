Что ждет нас в мае-2018? Гороскоп от профессионального астролога

В мае мы решим, что пришла пора переползать на местечки потеплее, посытнее, постатуснее, ну или, по крайней мере, устраиваться поудобнее там, где сейчас работаем, и сделаем все, чтобы наше существование вышло на новый качественный уровень. Правда, это не помешает нам периодически от души лениться, а в конце месяца еще и развлекаться самыми нетривиальными способами. Все подробности в нашем гороскопе, который никогда не обманывает!

Овен (21 марта — 20 апреля)

В трудах праведных

Овны, в первой половине мая трат окажется больше, чем доходов; к тому же ваши амбиции будут зашкаливать, а вот удовлетворить их вы сможете только в том случае, если не побоитесь пойти против каких-то важных индивидов, прочно обосновавшихся на своем месте. Зато после 15-го числа ожидаются проекты, которые позволят вам «и рыбку съесть, и кости сдать», то есть и кругленькую сумму заработать, и честолюбие свое потешить, и показать, что вы уже вполне доросли до какой-то более высокой должности.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая досуг будет правильным и полезным, но только по мнению ваших родственников, которые, собственно, и попытаются диктовать, чем вам заниматься в свободное от работы время. А вот после 20-го вы разгуляетесь не на шутку. Вас ждут экстравагантные развлечения, веселье и разнообразные дегустации.

Стремимся и дерзаем: 13, 27 мая Осторожнее на поворотах: 5, 19, 25, 26 мая Телец (21 апреля — 20 мая)

В трудах праведных

Тельцы, в первой половине мая на вас прольется денежный дождь, жизнь станет благополучнее, карьера выйдет на новый уровень, а окружающие будут активно бороться за возможность привлечь вас к своим проектам. А вот после 15-го числа не исключены конфликты с самодуром-начальником или с чрезмерно принципиальными клиентами, трудиться придется не только за себя, но и «за того парня», а получить отменные результаты и на работе, и в бытовых делах вы сможете лишь в том случае, если все будете делать сами, не рассчитывая на чью-либо помощь — конструктивной она вряд ли окажется.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая досуг обещает быть весьма комфортным, сытым, пьяным (от впечатлений, а не от того, о чем вы подумали), правда, есть вероятность неожиданного приезда родственников, которых придется развлекать. После же 20-го планы на свободное от работы время будут меняться с бешеной скоростью и в основном из-за тех людей, с которыми вы собирались куда-то поехать или где-то «зажечь».

Стремимся и дерзаем: 4, 14, 18 мая Осторожнее на поворотах: 1, 8, 15, 22, 29 мая Близнецы (21 мая — 21 июня)

В трудах праведных

Близнецы, в первой половине мая тяжкие обязанности и надоевшие вам обязательства могут довести вас до состояния белого каления, а новые задания на работе и запросы родственников дома не дадут расслабиться ни на минуту. Зато после 15-го числа вы найдете возможность сбросить с себя груз многих забот, начнете нечто прибыльное и интересное, успешно поучаствуете в каком-то коллективном проекте, займетесь чем-то социально значимым, и это увеличит вашу популярность.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая покой вам будет только сниться, а спать вы станете даже стоя, используя любой шанс отдохнуть, так что рассчитывать на беззаботные майские праздники и ленивые или веселые выходные не стоит, чтобы не разочаровываться. А вот после 20-го вы превосходно развлечетесь, и во многом этому поспособствуют появившиеся свободные деньги, которые вы сможете потратить так, как вашей душе угодно, и на то, что именно для вас является первостатейным релаксом.

Стремимся и дерзаем: 16 мая Осторожнее на поворотах: 10, 24, 31 мая Рак (22 июня — 22 июля)

В трудах праведных

Раки, в первой половине мая придется забыть о работе за деньги, по крайней мере, увеличения доходов и адекватной оплаты труда ждать точно не стоит, однако все ваши действия подготовят почву для чего-то поистине грандиозного и определяющего ваше будущее. Этим вы и займетесь после 15-го числа — ожидается потрясающий проект, который выведет вас на недосягаемую ранее высоту и раскроет весь ваш профессиональный потенциал. Приплывут во второй половине месяца и денежки, причитающиеся вам за нечто такое, на что вы потратили немало сил.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая досуг будет расслабленным и ленивым, вы, скорее всего, предпочтете шевелиться по минимуму, станете нежить свою тушку на солнышке или в SPA, читать классическую литературу и баловать себя разными вкусностями. А вот после 20-го вероятны вечеринки, устроенные вашими друзьями, какие-то поездки, в основном по тем местам, где лично вам хорошо дышится, а также акты самообразования.

Стремимся и дерзаем: 10, 14, 18, 24, 28 мая Осторожнее на поворотах: 1, 8, 15, 22, 29 мая Лев (23 июля — 22 августа)

В трудах праведных

Львы, в первой половине мая вы начнете нечто такое, что некоторое время назад сами же и инициировали, ловко заинтересовав начальство или клиентов какой-то своей вполне светлой идеей. Это тут же привлечет к вам новые прибыльные заказы или задания. А вот после 15-го числа от вас будут требовать больше, чем вы можете сделать в силу занятости, вы же станете огрызаться и искать возможность избежать навязываемых вам обязанностей. Зато вам удастся быстро и легко решить какую-то домашнюю проблему, просто разрубив гордиев узел и не заморачиваясь с многоходовыми комбинациями.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая полноценный отдых ждет вас только в том случае, если вы пойдете на открытый конфликт с родственниками и откажетесь заниматься делами, которые близким людям кажутся важными и неотложными. После же 20-го вы сможете самостоятельно распоряжаться своим свободным временем и, скорее всего, посвятите его общению, шопингу, долгим прогулкам и, возможно, даже загулам.

Стремимся и дерзаем: 20, 21 мая Осторожнее на поворотах: 12, 19, 26 мая Дева (23 августа — 22 сентября)

В трудах праведных

Девы, в первой половине мая все, за что вы возьметесь, будет успешным и прибыльным, каждое ваше действие принесет огромную пользу для вашего будущего и станет еще одной ступенькой к повышению статуса; вас ожидают хорошие доходы и крупные приобретения. А вот после 15-го числа за то, чего хотите достичь и получить, придется побороться — с собой, с окружающими, с какими-то обстоятельствами. Да и имеющихся у вас знаний перестанет хватать, придется восполнить пробелы.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая вы на досуге, вероятно, займетесь тем, что впоследствии принесет какие-то блага и вам, и людям, которые вам дороги. Совмещая полезное с приятным, вы прекрасно отдохнете и будете весьма довольны собой. После же 20-го вы можете распорядиться свободным от работы временем крайне нерационально, за что потом станете себя ругать, так как и удовольствия не получите, и какие-то дела запустите.

Стремимся и дерзаем: 2, 9, 23, 30 мая Осторожнее на поворотах: 11, 17, 31 мая Весы (23 сентября — 22 октября)

В трудах праведных

Весы, в первой половине мая забот будет больше, денег меньше, а какие-то долгосрочные обязанности не оставят времени на то, что по-настоящему интересно и прибыльно. Зато после 15-го числа многие нерентабельные дела канут в Лету, ожидаются хорошо оплачиваемые проекты, причем есть вероятность, что вы смените место профессиональной деятельности, соблазнившись весьма «вкусными» предложениями потенциальных работодателей.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая вы в свободное от работы время, скорее всего, будете делать то, чего от вас ждут родственники; радости вам это не добавит, зато какие-то кармические долги вы выплатите. После же 20-го досуг станет разнообразным, интересным, наполненным новыми впечатлениями и общением исключительно с теми людьми, которые не «грузят» вас проблемами, а дарят позитивные эмоции и часто чем-то балуют.

Стремимся и дерзаем: 12, 18, 24, 25, 26 мая Осторожнее на поворотах: 1, 8, 13, 15, 20, 22, 29 мая Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В трудах праведных

Скорпионы, в первой половине мая вы существенно укрепите свое положение за счет многочисленных успехов в профессиональной сфере и поступков, на которые не решатся ваши менее рисковые коллеги; вас ждут высокие доходы и признание в каких-то специфических сообществах. А вот после 15-го числа вы станете более индифферентно воспринимать трудовую деятельность, что тут же скажется на результатах, да и какие-то неожиданно возникшие обстоятельства не только перетянут на себя ваше внимание, но и спровоцируют уменьшение прибыли.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая вы, скорее всего, сами не будете стремиться к отдыху и забросите даже привычные досуговые занятия, отдав предпочтение сверхурочной работе; постарайтесь все же хотя бы немного восстанавливать силы. После же 20-го вы можете вернуться к хобби, которое несколько лет назад обеспечило вас новыми хорошими знакомыми.

Стремимся и дерзаем: 1, 26, 27 мая Осторожнее на поворотах: 7, 14, 18, 25 мая Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В трудах праведных

Стрельцы, в первой половине мая вас ждет достаточно интенсивная трудовая деятельность, так как придется не только исполнять свои непосредственные должностные обязанности, но и заниматься тем, что вам навяжут влиятельные персоны, посулив некие блага. После 15-го числа вы не раз проявите какие-то уникальные способности, покажете, чем вы разительно отличаетесь от своих коллег, заработаете бонусы к зарплате и начнете нечто такое, к чему давно и долго готовились.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая вы на досуге будете усиленно исполнять какие-то собственные желания, решив, что хватит жить с чувством неудовлетворенности своих «хочу» и что пришла пора по полной программе себя побаловать. После же 20-го числа вероятны какие-то рисковые эскапады, которые подарят массу будоражащих ощущений и ярких впечатлений.

Стремимся и дерзаем: 3, 24, 29 мая Осторожнее на поворотах: 23 мая Козерог (22 декабря — 19 января)

В трудах праведных

Козероги, первая половина мая обещает быть для вас самой успешной за несколько прошлых месяцев или даже лет. Вы достигнете многого из того, на что давно нацелены, возможно, займете важный пост или весьма «хлебную» должность, создадите огромный задел на будущее, который будет долго кормить вас и позволит пользоваться какими-то очень приятными благами. А вот после 15-го числа повышенная активность предыдущих двух недель и текущие дела, которые вполне можно было бы спихнуть на других, негативно скажутся на самочувствии, и это нарушит какие-то ваши планы.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая вы вряд ли позволите себе полноценный отдых, предпочтя даже в свободное от работы время заниматься чем-то полезным, а после 20-го и вовсе бросите все силы на те бытовые дела, которые, как вам кажется, никто, кроме вас, не сделает. Подумайте о себе и поберегите себя, если не хотите спровоцировать переутомление.

Стремимся и дерзаем: 4, 5, 6 мая Осторожнее на поворотах: 10, 17, 21 мая Водолей (20 января — 18 февраля)

В трудах праведных

Водолеи, в первой половине мая вы, скорее всего, решительно возьметесь за те дела, которые до этого успешно игнорировали. К этому вас может подтолкнуть предчувствие перемен, которые явно не оставят времени на решение застарелых проблем, да и недовольство окружающих внесет свою лепту. А вот после 15-го числа вас ждет начало чего-то такого, что на несколько лет определит ваше существование и, возможно, станет главнейшим проектом вашей жизни. Возрастут и доходы, особенно если вы перестанете ориентироваться на какие-то свои принципы, которые уже давно не работают.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая досуг будет связан в основном с родственниками, и это вряд ли позволит вам полноценно отдохнуть, побаловать себя чем-то особенным и вообще получить удовольствие. Зато после 20-го вы стукнете кулаком по столу и займетесь тем, чего просит душа, не жалея на это денег и проводя свободное время в неге и в тех развлечениях, в которых долго себе отказывали.

Стремимся и дерзаем: 2, 7, 9, 12, 16, 26 мая Осторожнее на поворотах: не ожидается

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В трудах праведных

Рыбы, в первой половине мая у вас может появиться несколько дополнительных источников дохода; вы займетесь тем, что раньше не получилось реализовать из-за внешних обстоятельств; сможете доказать, что во многом лучше и профессиональнее тех, кто вами руководит или имеет наглость в чем-то вам возражать. После же 15-го числа вы вообще на первое место поставите собственные «хочу» и только свое благополучие, станете выбирать проекты, которые вам удобны, пошлете к лешему тех, кто чего-то от вас требует, не имея на это никакого морального или юридического права.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 20 мая вы на досуге займетесь чем-то таким, что радует душу и услаждает взор. После же 20-го свободное от работы время окажется полностью подчинено вашим сиюминутным желаниям, некоторые из которых окажутся не вполне полезными.

Стремимся и дерзаем: 3, 7, 10, 11, 12, 14, 21, 28 мая Осторожнее на поворотах: 2, 16, 23, 30 мая Иллюстрации: АннаЛиза Папаньа

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