Никита Тарасов: Роды — это очень смешно!

Звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов примеряет на себя новую роль — отца дочки. На родах супруги он присутствовал лично и до сих пор вспоминает это событие с улыбкой. О том, что происходило в родовой палате, а также о том, как он планирует улучшать жилищные условия, Никита откровенно рассказал корреспондентам Sobesednik.ru.

— Сегодня первый раз, когда мы с женой оставили Таисию Никитичну дома, — говорит Никита. — Я сильно волнуюсь по этому поводу. Хотя понимаю, что дома собраны лучшие силы, состоящие из моего папы и Марининой мамы. Они первый раз осваивают новые для себя качества. Сам я только сейчас в принципе начал видеть ребенка. После того как принял роды у Марины и перерезал пуповину, прошло шесть часов — и я улетел дальше работать. Поэтому многие моменты самого сложного периода я пропустил. Был в экспедициях: снимался сразу в двух проектах. Но последние пару недель стал чаще бывать дома, у меня появилось свободное время. Каждый раз понимаю, что Таисия Никитична — очень трогательный человечек. Мы общаемся с ней постоянно. И я убежден, что она прекрасно понимает, о чем мы говорим. Когда сегодня сообщил, что мама и папа отъедут ненадолго, она отвела глаза. Я понял, что обиделась. Будем усиленно кормить ее, когда вернемся.

— Немногие мужчины соглашаются присутствовать на родах жены. Было страшно?

— Наоборот, роды — это очень смешно. Это был такой забавный день, про который можно написать целый сценарий. Когда у Марины начались схватки, мы сидели в родовой комнате с нашим врачом Натальей Викторовной, травили байки часа четыре, наверное. В это время Марина ходила, как пингвин. Потом я проголодался и ушел в столовую. Спустя время ко мне прибежал анестезиолог и спрашивает: «Это вы из сериала „Кухня“? Можно с вами сфотографироваться?» Я попросил сделать кадр после родов. Что вы думаете? После того как мне доверили перерезать пуповину, прошло минут двадцать, он подошел к жене, которая только родила, и говорит: «Сфоткай нас, пожалуйста. Моя супруга обожает „Кухню“ (улыбается).

— На кого Таисия Никитична больше похожа?

— На меня. Но пока сложно говорить об этом: человек меняется. Сейчас для нее и для нас настало время открытий. Каждый день — огромное счастье. Я встаю вместе с ней в семь утра. Просыпается Таисия Никитична и вдруг говорит: „Агу“. Хотя вчера еще таких слов не произносила. Каждый день мы наблюдаем что-то новое, и это большое счастье. Главное, что наш ребенок, рожденный в любви, развивается. А я со своей стороны делаю все возможное, чтобы моей семье жилось комфортно и они ни в чем себе не отказывали. А я в этот момент поем лапшу в пакетиках (улыбается).

— Многие семьи после рождения ребенка начинают задумываться об улучшении жилищных условий. Для вашей пары этот вопрос актуален?

— Конечно. Я с удовольствием могу оставить номер карточки или же мобильного телефона, по которому все желающие нам помочь могут обращаться. В социальных сетях тоже принимаю любые предложения по поводу улучшения жилищных условий: мы все рассмотрим обязательно. Если честно, то нам с женой больше хочется просторную квартиру, нежели собственный особняк. Я — не человек Подмосковья, сосен и бобров в пруду. Мне бы поближе к центру, чтобы иметь возможность подольше поспать. Потому что, когда за тобой в шесть утра приезжает водитель, чтобы отвезти на съемки, лучше ехать не больше двадцати минут до площадки. А сейчас мне вообще каждая минута дорога: хочется как можно больше времени проводить с семьей!