«На фронте всякое бывало…». Манси-оленевод и «краснопогонник»

В нашу редакцию продолжают приходить фронтовые истории от читателей. В этом выпуске мы публикуем сразу две — о том, как парень из села Троица спасся от коллаборационистов, и об оленеводе-манси, перевозившем продукты и маленьких ленинградцев по Ладоге на оленьей упряжке.

Предательское испытание

Жительница Ханты-Мансийска Анастасия Чупрова рассказывает о своем прадеде: « Алексей Михеев родом из Ханты-Мансийского района. Как и многие фронтовики, он не любил рассказывать о Великой Отечественной войне. На его парадном пиджаке висели медали, но о той цене, которую он за них заплатил, наша семья не знает ничего.

Когда началась война, Алексею младшему, названному в честь отца, было 16 лет. Его призвали только в 43-м. Дед был связистом на Прибалтийском фронте. Там и произошла с ним та единственная история, которую он не скрывал от близких. Речь шла о прибалтах-коллаборационистах. Они партизанили в лесах и в открытый бой не вступали, предпочитая вылавливать советских бойцов по одному. Особенно предатели ненавидели «краснопогонников» (сотрудников милиции).

Однажды деду пришлось тянуть связь через лес, близко к линии фронта. Во время выполнения задания Алексей увидел отряд коллаборационистов. Они же приняли его за «краснопогонника» и начали стрелять. Деду пришлось ночью по горло зайти в ближайшую реку. Холодная вода, темнота и злые насмешки предателей, которые не спешили разделаться с советским мальчишкой. В эту ночь дед почти попрощался с жизнью. А перешедшие на сторону фашистов прибалты все ждали, сколько выдержит солдат в ледяной реке. Но с рассветом им пришлось вернуться в лес. Дед же выбрался невредимым.

Более того, он единственный сын в семье, который вернулся с фронта. Его брат Иван без вести пропал под Ленинградом. Жаль, конечно, что мы так мало знаем о военных годах деда, но все равно чтим своего героя. Алексей Алексеевич умер несколько лет назад, воспитав двух родных детей и приемного сына».

На оленях по Ладоге

Таежные охотники в годы войны были отличными снайперами, но мало кто знает, что существовали военные отряды оленеводов. Только они могли передвигаться по снежному бездорожью Карельского фронта.

В ноябре 1941 года Государственный комитет обороны СССР издал приказ о формировании армейских оленьих транспортов (АОТ), где служили оленеводы коми, ненцы и саамы. Наш земляк Семён Сайнахов из Березовского района тоже оказался в их числе.

О боевом пути отца рассказала жительница поселка Игрим Тамара Мезенцева: «Папа был старшим и единственным из детей, кто не был обучен грамоте. Младших сыновей отдали в Березовскую церковно-приходскую школу, а вот он остался при родителях, помогал вести хозяйство. Женился, до войны у них с мамой родилось пять детей, после — еще пять. На войну папа ушел, почти не зная русского языка, выучил его только на фронте. Семен Кириллович прошел Ленинградскую битву, участвовал в сражении на Курской дуге. Однажды его спросили: умеет ли он ездить на оленях? Он, конечно же, умел, его отец был оленеводом. Дали папе упряжку, и он на ней через Ладожское озеро доставлял продукты из Карелии в Ленинград, жители которого погибали от голода, а обратно эвакуировал детей блокадного города.

В интернете мы нашли „Приказ 253 стрелковому полку 45 стрелковой дивизии Карельского фронта 1 июля 1944 года“ о награждении папы медалью „За отвагу“:

»Красноармейца Сайнахова Семена Кирилловича, повозочного транспортной роты, награждаю за то, что он 28 апреля 1942 года, действуя в составе 86 стрелкового полка 41 стрелковой дивизии Ленинградского фронта, в боях за город Пушкин в должности стрелка, выполняя приказ — уничтожить пулемет противника, был тяжело ранен: пулемет брошенными им гранатами был уничтожен, и только после этого Сайнахов был эвакуирован в госпиталь. 7 августа 1942 года в составе 66 армии в должности стрелка в боях за Сталинград при атаке опорного пункта немцев он был тяжело ранен. В настоящее время, работая в транспортной роте, товарищ Сайнахов показывает пример в дисциплине и по уходу за конем».

Нас удивило то, что в документе папа записан как осетин, хотя по национальности он — манси. Видимо, он назвался остяком, а писари записали созвучную национальность, которую знали».