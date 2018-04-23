Самые грязные предметы вашего дома

Международное отделение Национального санитарного фонда США (NSF International) провело масштабное исследование по обнаружению самых грязных предметов в наших домах. Независимо от того, насколько хорошо вы убираетесь, ваши дома полны бактерий, микробов, грязи и всех видов невидимых частиц. И если бактерии на унитазе — это понятно и объяснимо, то о некоторых местах размножения бактерий мы чаще всего не задумываемся.

Губки и тряпки

Хотя большинство людей считает, что ванная комната — рассадник микробов, оказалось, что кухня гораздо хуже, когда дело доходит до бактерий, грибков и плесени. Самый опасный предмет во всем доме — это, вероятно, ваша губка или кухонная тряпка. NSF обнаружило бактерии кишечной палочки — семейство бактерий, которое включает сальмонеллы и кишечную палочку — на более чем 75% губок для мытья посуды и тряпок.

Зубные щетки

После губки или тряпки в списке домашних грязнуль идет, как ни странно, стакан для зубных щеток с 3 318 477 микроорганизмами на 10 квадратных сантиметров.

Выбирайте стаканы для щеток, которые легко мыть. Делать это следует не реже 1 раза в неделю, а затем протирать антибактериальными салфетками или гелем. Зубные щетки нужно менять регулярно, особенно если вы только что переболели.

Миски питомцев

Далее по списку NSF самых грязных предметов в вашем доме идут миски домашних животных. В докладе говорится, что на мисках живет около 473 828 микроорганизмов на 10 квадратных сантиметров. Поэтому в следующий раз, ставя миску на кухонную столешницу, чтобы наполнить кормом, подумайте дважды. Миски животных нужно мыть ежедневно. Раз в неделю миски стоит замочить на 10 минут в воде с содой, тщательно промыть, а затем дать высохнуть на воздухе.

Раковина

Следующим местом размножения бактерий специалисты называют кухонную раковину. Исследователи NSF подсчитали, что в кухонных раковинах встречается 31 905 микроорганизмов на 10 квадратных сантиметров. Исследователи обнаружили бактерии кишечной палочки на 45% кухонных раковин, а грибки или плесень — в 27% кухонных раковин, участвовавших в исследовании. Похоже, не зря последовательницы системы Флай Леди так зациклены на чистоте раковины.

Один или два раза в неделю стоит мыть и дезинфицировать стенки и дно раковины. Также нужно следить за чистотой слива, регулярно промывая его антибактериальным средством.

Можно использовать соду или уксус при уборке на кухне. Эти натуральные продукты помогают избавиться от бактерий и не содержат вредных веществ, как большинство средств бытовой химии.

Гостиная

Пульт дистанционного управления, телефон и компьютерные клавиатуры могут содержать тысячи бактерий, в том числе некоторые из тех же видов, которые были обнаружены на кухонных губках.

Специалисты NSF обнаружили в исследованных домах:

Сотовые телефоны — 23% содержат грибки и плесень, 5% дали положительный результат для кишечной палочки и стафилококка

Пульты дистанционного управления — 55% дали положительный результат на грибки и плесень, 14% — на стафилококк, а 5% — на кишечную палочку

Джойстики для видеоигр — 59% показали грибки и плесень, 14% — стафилококк, а 5% — кишечную палочку

Возьмите за привычку использовать антибактериальные салфетки для дезинфекции пультов, клавиатур, джойстиков, компьютерных мышек и экранов смартфонов или планшетов. Чтобы избежать царапин на экранах, используйте специальные салфетки или тряпочки. И не забывайте про выключатели и дверные ручки.

Другой питательной средой для бактерий и аллергенов является обивка мебели. Мы чихаем, не всегда моем руки, на диванах и креслах лежат домашние животные, оседают волосы и частички кожи, а также песок и земля, принесенные с улицы. Многие типы бактерий могут жить в течение нескольких дней на этих поверхностях.

Если все члены семьи регулярно проводят время в зале или в гостиной, ковер в этом пространстве тоже обязательно станет «горячей точкой» размножения микробов. Исследователи обнаружили организмы, включая кишечную палочку и сальмонеллу, в волокнах ковра. Ковер собирает все виды частиц, в том числе клетки кожи, пищу, пыльцу и перхоть домашних животных, которые облегчают процветание микробов. И в любое время, когда вы ходите по ковру, или ваши дети или домашние животные играют на нем, движение поднимает микробы на поверхность. Ковер нужно пылесосить не реже 1 раза в неделю, пользоваться бытовой химией для чистки ковров и не реже раза в год проводить глубокую чистку паром.

Спальня

Наша кровать может содержать грибки, бактерии и тысячи клещей и насекомых. Кровати используются для сна, секса, общения, еды, работы и отдыха. Если простыни, одеяла, наволочки и покрывала стирать недостаточно часто, они могут копить грязь, которая вызывает:

Раздражение кожи, экзему и прыщи Грибковые и бактериальные инфекции Аллергии и проблемы с дыханием.

Чтобы предотвратить это, постельное белье следует менять не реже одного раза в неделю и тщательно простирывать при температуре не ниже 60 градусов. Исследования показали, что через неделю в простынях содержится больше бактерий, чем на дверной ручке в ванной комнате.

Ванна

Вода, которая задерживается после принятия душа или ванны, разводит плесень, грибки и бактерии стафилококка. После каждого использования вы должны высушить свою ванну или душевую поверхность с помощью одноразовой или чистой тряпки, чтобы уменьшить рост бактерий. Дезинфицируйте ванну и душевую лейку регулярно, до трех раз в неделю, если в семье несколько человек. Для этого можно заполнять распылительную бутылку средством, содержащим раствор 3-процентной перекиси водорода, и держать его рядом с ванной. Коврик из ванной нужно стирать в машинке и сушить на открытом воздухе. Если у вас есть дети, то регулярно мойте и тщательно высушивайте игрушки для ванной. 1-2 раза в месяц следует стирать занавеску для душа, так как в ее складках с удовольствием размножаются бактерии.

К другим предметам, на которых активно размножаются бактерии, относятся сумки, кошельки, разделочные доски, верхняя одежда, зонты, собачьи игрушки и лежанки.