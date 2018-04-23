Космическая связь: как Луна влияет на женские циклы

Все знают о том, что Луна — небесное тело, которое очень тесно связано с жизнью прекрасного пола. Самое, пожалуй, интересное — это циклы Луны и те самые женские циклы, которые доставляют так много радости и хлопот женщинам.

Между тем как функционирует женский организм и тем, что происходит с Луной, есть большая связь. Неспроста лунный цикл длится в среднем 28 дней — и женский тоже. И у Лунного, и у женского цикла есть две критические точки. В лунном это новолуние и полнолуние, в женском — начало цикла и его кульминация — овуляция.

Исследователи считают, что в идеале эти точки должны совпадать. Но вот как именно?

Одни говорят, что новолуние и начало менструации — это события одной энергии, они должны быть синхронизированы. Другие твердят, что в новолуние и так уровень энергии крайне низок, а если женщина еще и ослаблена началом своего личного цикла — это уже издевательство какое-то. С другой стороны, получается довольно четко: Луна начинает новый цикл, и женщина тоже начинает.

Рассмотрим теперь полнолуние. Сил много, даже слишком, эмоции зашкаливают — такое положение дел связывают с серединой женского цикла, овуляцией. Если середина цикла приходится на полнолуние, женщина как бы сливается с Луной, ее личная энергия резонирует с энергией Луны.

С другой стороны, слишком много всего: и овуляция, и полнолуние — от избытка энергии можно просто сойти с ума. Хорошо, что природа сама подстраивает женский цикл под лунный. Тем, у кого в принципе маловато сил, хорошо бы «слить» начало своего цикла с полнолунием, чтобы немного подпитаться в такое непростое время. Тогда овуляция, когда энергии у женщины достаточно, будет приходиться на новолуние — не самый сильный момент месяца.

Если же женщина чувствует, что она достаточно стойкая и сильная, чтобы переносить периоды недостатка и избытка энергии, она может идти вровень с Луной, полностью синхронизироваться с ней.

Конечно, не все женщины могут управлять своим циклом. Но практика показывает, что приблизить или отсрочить наступление той или иной фазы личного цикла все же можно, а за несколько месяцев реально и полностью выстроить нужный график.

Экспериментируйте с энергией, циклом и самой жизнью — это очень увлекательно!