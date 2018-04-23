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Диана Шурыгина осталась без работы
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Диана Шурыгина осталась без работы 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Диана Шурыгина, ставшая известной после скандального заявления об изнасиловании, нашла работу. Сначала девушка работала в кофейне и неплохо зарабатывала, но Диане пришлось уволиться из-за «досаждений популярных блогеров и других хейтеров». Некоторое время у семья находилась в кризисе.
Первый канал решил помочь героине шоу «Пусть говорят» и устроил её младшим администратором в уже родную для нее программу. Диане нужно было заказывать билеты, бронировать отели и искать актуальные темы, которые были бы интересны телезрителям. Казалось бы, довольно простая работа за такие деньги (35 тысяч рублей). Но не для Дианы Шурыгиной, ведь девушка достойна большего. Она уволилась, проработав всего три дня. Конечно, одно дело зарабатывать миллионы, сидя в кресле подобных телешоу, а другое — получать минимум и быть по ту сторону экрана.
Теперь девушка пробует себя в роли певицы. Посмотрим, что из этого выйдет.
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