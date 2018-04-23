Тюнеры болгарского ателье Vilner реконструировали салон Rolls-Royce Phantom Drophead 2010

Для своего последнего проекта болгарское тюниг-ателье Vilner приобрело купе Rolls-Royce Phantom Drophead 2010 года.

Специалисты решили полностью реконструировать интерьер, но щадящее подошли к дизайну и вместо радикальных изменений, сохранили настоящую «атмосферу джентльменского клуба».

Чтобы изменить салон роскошного Rolls-Royce понадобилось несколько квадратных метров тонкой и прочной белой кожи.

Тюнеры были внимательны к деталям и тщательно «заклеймила» центральные секции сидений перфорированным двойным рисунком R. Помимо прочего, эти крошечные отверстия несут функциональный характер — помогают отопительным и вентиляционным «задачам» кресел.

Красивая вишневая внешность Rolls-Royce Phantom Drophead сочетается с ремнями безопасности и краями сидений, а также логотипом RR, вышитым на подголовниках.

По словам представителей тюнера, «вишневый цвет был выбором клиента, который остановился на нем. После просмотра более 44 000 цветовых комбинаций».

Приборная панель полностью отделана специальной, защищающей от ультрафиолета, кожей, что сводит к минимуму отражения от лобового стекла.

Кроме того, все деревянные панели в салоне, в том числе на приборной и дверных панелях, вскрыты тремя слоями лака. Последним штрихом является набор черных пользовательских напольных ковриков.

Поскольку Vilner известен в основном своими проектами внутренней и внешней отделки, под капотом остается 6,75-литровый двигатель V12 с заводскими настройками.