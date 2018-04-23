«Мои речи о его величии лишь вредили»: Лариса Суркова рассказала о недуге мужа

Известный психолог и многодетная мама Лариса Суркова поделилась сокровенным. Она решила рассказать о непростом периоде в жизни своего избранника и о том, как он справился с психологическими проблемами. Женщина отметила, что ей сложно говорить об этом, но она делает это для того, чтобы информация была полезной для других людей.

Популярный психолог Лариса Суркова часто публикует мотивационные посты, из которых многочисленные подписчики черпают полезные сведения. Они касаются разных сфер жизни, но недавно знаменитость заговорила о личном: «Мне страшно и тяжело публиковать этот пост. Поддержите? Это единственный пост в моей жизни, который я писала месяц. Больше всего вопросов вызвал пост о наших тяжелых временах. Когда у мужа была депрессия, все пришлось взвалить на себя и вытаскивать его из этого состояния».

Специалист считает, что негативный опыт, который был в ее семье, поможет кому-то пережить подобные неприятности. По словам Сурковой, депрессия у ее мужа, бизнес-тренера Петра Суркова развивалась молниеносно и она не была готова к тем заботам, которые взвалились на ее голову. «Основными факторами стали: смерть мамы мужа, потеря работы, алкоголь, возраст (ему было около 40, это возраст риска по депрессивным и апатичным состояниям). Он часто находился в плохом настроении, много спал и при этом не мог уснуть без пива, легко вспыхивал на любое слово, перестал мечтать, не мог находиться долго с детьми и вообще с людьми (быстро уставал)». Психолог отмечает, что как хорошая жена старалась всячески поддержать любимого мужа, говорила ему, что они со всем справятся, но в сложившейся ситуации те слова были неэффективными: «Он прошел 500 собеседований и получил миллион отказов, и мои речи о его величии лишь вредили». Она считает, что увещевания были неэффективными, так как у него были «опущены руки», ведь мужчина пытался устроиться на должность, которая была не ниже его предыдущей. Лариса считает подобные требования к работе завышенными, ведь можно десятилетиями ждать работу президента компании и умереть с мыслью о неоцененности. Суркова отмечает, что есть и другой вариант — начать с нуля и дойти до желаемой должности, что и стало решением проблемы. Дошло до того, что жена поставила мужу ультиматум — либо он берет себя в руки либо они разводятся. Тогда Сурков нашел работу, начав с более низкой должности, а затем быстро добился успеха. Так же поступила и его супруга и вся ситуация в целом только укрепила их семью.

Подписчики комментируют откровения Ларисы Сурковой: «Знакомая ситуация, что поделать, мужчины ее чаще морально ломаются, чем женщины». «Как под копирку. Начало. А потом — не справились. Но муж решил уйти к другой, что говорила „ты недолюбленный и недоласканный“, продолжай пить и лежать на диване, мне и такой хорош. И не захотел бороться за семью. И я теперь пытаюсь забыть 17 лет любви…» «Спасибо, что рассказали личную историю». «Вы очень правы, говоря, что делать это нужно вместе, рука в руке. Я прохожу через развод сейчас, именно потому, что невозможно одному сделать что-то в семье. Муж отказался». «Ведь это полезно для каждой семьи…» Лариса Суркова дает много ценных советов. На фоне недавней трагедии в Кемерове особенно актуальными оказались те, которые касались психологической помощи, необходимой многим после произошедшего. Она также рассказала, как справиться с эмоциональным истощением.

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