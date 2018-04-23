Дженна Деван впервые появилась на публике после расставания с Ченнингом Татумом

Три недели назад Дженна Деван и Ченнинг Татум здорово огорчили своих поклонников, одновременно сообщив в Instagram о том, что разводятся после девяти лет брака. Судя по всему, бывшие влюбленные действительно настроены серьезно: они уже перестали носить обручальные кольца, а Дженна и вовсе сменила фамилию в своем аккаунте, убрав приставку «Татум». Впрочем, если Дженна и переживает из-за случившегося, то виду не подает: на днях она появилась на ежегодном гала-вечере St. Jude Hope & Heritage в Нью-Йорке, куда пришла с отцом Дэрриллом Деван в расшитом цветами черном платье с накидкой Zuhair Murad и с ослепительной улыбкой, которая говорила сама за себя.

Актрису наградили за вклад в исследовательские проекты госпиталя и за помощь детской больнице, в которой она проводила время с маленькими пациентами. «Это такая честь для меня. Я горжусь всем, чем вы занимаетесь и продолжаете заниматься для помощи детям», — поделилась Дженна в Instagram.

Ченнинг спустя некоторое время тоже впервые вышел в свет после новостей о расставании: он стал гранд-маршалом гоночного чемпионата INDYCAR’s Honda Indy Grand Prix в своей родной Алабаме — или, попросту говоря, удостоился чести произнести предстартовую команду: «Гонщики, заводите ваши моторы!» Татум выглядел счастливым и взволнованным, общался с фанатами и даже проехался по трассе с нидерландским гонщиком Ари Лёйендейком — младшим. И это несмотря на то, что инсайдеры все как один говорят: Ченнинг ужасно скучает по Дженне. «У Дженны сейчас куда более насыщенный график, чем у Чена, поэтому она не так сильно занята мыслями о разводе. А вот Татуму приходится довольно тяжело: он думает о Дженне чуть ли не каждый день, что, в общем-то, понятно: у них позади столько всего… К тому же они расстались друзьями. Но чтобы привыкнуть к тому, что они теперь порознь, понадобится какое-то время», — поделился инсайдер.

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