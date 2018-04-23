В салехардском храме Петра и Павла отметили День жен-мироносиц

Вчера, во второе воскресенье после Пасхи, в церкви вспоминали жен-мироносиц. В православном календаре это дата почтения женщин, которые не покинули Господа при распятии и не побоялись потом пойти к охраняемой могиле Христа. Они первые услышали от ангелов весть о воскрешении и принесли её апостолам. Сами апостолы в эти дни скрывались от возможных преследований и не решились пойти к могиле.

В Салехарде в своей проповеди отец Тимофей отметил эту разницу в поведении. Ведь и апостолы, и женщины одинаково любили Иисуса , говорил он, но мужчины рассудительны, а женская любовь более безрассудная. Только она и позволила им, презрев опасности, пойти на третий день с благовониями к могиле Христа. За эту смелость их и почитает православная церковь

В храме Петра и Павла поздравляли женщин и дарили им белые розы. К причастию прекрасная половина паствы тоже подошла первой.