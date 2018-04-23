Ещё
В салехардском храме Петра и Павла отметили День жен-мироносиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

В салехардском храме Петра и Павла отметили День жен-мироносиц 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Вчера, во второе воскресенье после Пасхи, в церкви вспоминали жен-мироносиц. В православном календаре это дата почтения женщин, которые не покинули Господа при распятии и не побоялись потом пойти к охраняемой могиле Христа. Они первые услышали от ангелов весть о воскрешении и принесли её апостолам. Сами апостолы в эти дни скрывались от возможных преследований и не решились пойти к могиле.
В Салехарде в своей проповеди отец Тимофей отметил эту разницу в поведении. Ведь и апостолы, и женщины одинаково любили Иисуса, говорил он, но мужчины рассудительны, а женская любовь более безрассудная. Только она и позволила им, презрев опасности, пойти на третий день с благовониями к могиле Христа. За эту смелость их и почитает православная церковь.
В храме Петра и Павла поздравляли женщин и дарили им белые розы. К причастию прекрасная половина паствы тоже подошла первой.
Красный Север: последние новости
На Ямал пришла весна: фоторепортаж с празднования Вороньего дня В Ноябрьске мама перепутала парацетамол с лекарством, опасным для ребёнка В Салехарде отмечали Красную горку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»36
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею14
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение