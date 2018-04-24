Ещё
Принц Монако Андреа Казираги стал отцом в третий раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Монако Андреа Казираги стал отцом в третий раз 

Passion.ru 39 минут назад
Фото: Passion.ru
Оказывается, на днях мамой стала не только Кейт Миддлтон: в другой европейской монаршей семье тоже пополнение. Любопытно, что, как и герцогиня Кембриджская, жена принца Монако Андреа Казираги Татьяна Санто-Доминго родила второго сына. Эту информацию уже подтвердил испанский журнал Hola!.
При этом, в отличие от сына Кейт и Уильяма, имя малыша стало известно сразу — Андреа и Татьяна назвали наследника Максом Ренье в честь его прадедушки, принца Ренье III.
Андреа Казираги и Татьяну Санто-Доминго познакомила сестра молодого человека Шарлотта Казираги. В начале 2013 года у пары родился сын Саша, а через несколько месяцев влюбленные поженились. 12 апреля 2015 года супруги стали родителями девочки, которую назвали Индия.
Фото: PPE/face to face, Rainer Droese, Jens Kalaene, Patrick van Katwijk, JR/EUROPA PRESS, Panoramic, Zion, Peter Seyfferth, Daziram / Global Look Press
Passion.ru: последние новости
Розу Сябитову раскритиковали за «бесформенный тыл» «Лягушка заморская»: Глафира Тарханова резко прокомментировала свою внешность Поклонники поздравляют Елену Кулецкую со второй беременностью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой138
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни6
7 женских фантазий о сексе4
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой98
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
05:03
Мифы, в которые пора перестать верить
Психология
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
00:15
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни
Звёзды
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение