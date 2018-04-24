Принц Монако Андреа Казираги стал отцом в третий раз

Оказывается, на днях мамой стала не только Кейт Миддлтон : в другой европейской монаршей семье тоже пополнение. Любопытно, что, как и герцогиня Кембриджская, жена принца Монако Андреа Казираги Татьяна Санто-Доминго родила второго сына. Эту информацию уже подтвердил испанский журнал Hola!.

При этом, в отличие от сына Кейт и Уильяма, имя малыша стало известно сразу — Андреа и Татьяна назвали наследника Максом Ренье в честь его прадедушки, принца Ренье III.

Андреа Казираги и Татьяну Санто-Доминго познакомила сестра молодого человека Шарлотта Казираги . В начале 2013 года у пары родился сын Саша, а через несколько месяцев влюбленные поженились. 12 апреля 2015 года супруги стали родителями девочки, которую назвали Индия.

Фото: PPE/face to face, Rainer Droese, Jens Kalaene, Patrick van Katwijk, JR/EUROPA PRESS, Panoramic, Zion, Peter Seyfferth, Daziram / Global Look Press