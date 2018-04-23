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Милонов оправдал домашнее насилие с применением сковородки
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Милонов оправдал домашнее насилие с применением сковородки 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
После вступления в силу закона о декриминализации побоев в Москве увеличилось количество жалоб о домашнем насилии со стороны, как женщин, так и мужчин. По словам уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, также участились случаи бытового насилия в отношении пожилых людей. Напомним, при первом обращении закон предусматривает только штраф, обязательные работы или арест на 15 суток.
Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден, что в декриминализации побоев есть свои плюсы — люди перестали бояться об этом говорить. По мнению депутата, стычки на бытовой почве случаются практически в каждой семье, и наказываться за это лишением свободы было бы неправильно.
«Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки. И получить от жены сковородкой по башке — это абсолютно нормально. Если люди обращаются — значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой. Мелкие «военные действия» внутри семьи государство предпочитает не усугублять, ведь можно друг друга простить. Надо еще возродить ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий — прим. НСН) и всех пьяниц, которые бьют своих жен и мужей, отправлять в ЛТП. Тогда количество побоев будет гораздо ниже, просто так бить никто не будет», — отметил парламентарий в эфире НСН.
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Главной причиной домашнего рукоприкладства Милонов считает чрезмерное употребление алкоголя. «Причина не в изменении закона, а в бухалове. Много пьют москвичи. Надо закрыть половину винных магазинов, перестать продавать водку до 23 вечера. Тогда будет меньше побоев. Пока пьют, пока это так культивируется, будут спиваться и колошматить друг друга. Бьют, потому что пьяные, „синие“, а еще хуже, когда наркоманы или секс-меньшинства — там вообще ужас!», — заключил Милонов.
Напомним, 7 февраля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Уголовная ответственность теперь наступает только при повторном случае побоев. За побои, нанесенные члену семьи впервые, предусмотрен штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывается закон о профилактике домашнего насилия. В частности, как отметила один из авторов документа, депутат Госдумы Оксана Пушкина, предлагается использовать охранный ордер для защиты потерпевших, который запретит агрессору приближаться к жертве, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
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Женский форум
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