Преображение

Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин . Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.

Ксения Кузьменко, 23 года

Нашей очередной героиней стала помощник руководителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:

JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки какие есть. В крайнем случае, мы свяжемся с вами и все уточним.