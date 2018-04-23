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Преображение
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Преображение 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.
Ксения Кузьменко, 23 года
Нашей очередной героиней стала помощник руководителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки какие есть. В крайнем случае, мы свяжемся с вами и все уточним.
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