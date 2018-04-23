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Это официально: у Кейт Миддлтон начались роды
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Это официально: у Кейт Миддлтон начались роды 

Лиза 6 часов назад
Фото: Лиза
@katemiddletonphotosЭто официально: у Кейт Миддлтон начались родыНе успели мы порадоваться за Пиппу Миддлтон (34), которая сообщила родственникам о беременности, как стало известно, что начались схватки у Кейт Миддлтон (36). Кенсингтонский дворец только что выпустил официальное заявление:
Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне на ранней стадии схваток.
Известно, что Кейт отправилась в больницу Кейт вместе с принцем Уильямом. Журналисты и поклонники пары уже ждут у ворот госпиталя, чтобы первыми увидеть, кто родится у Кейт. Напомним, пол будущего ребенка неизвестен. А дома родителей ждут 4-летний принц Джордж и 2-летняя принцесса Шарлотта.
А тем временем Пиппа Миддлтон и ее муж-миллионер ждут первенца.
Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos) 21 Мар 2018 в 6:30 PDT  Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos) 18 Фев 2018 в 11:09 PST
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