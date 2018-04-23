Ещё
Ким Кардашьян займется выпуском корректирующего нижнего белья для женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян займется выпуском корректирующего нижнего белья для женщин 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Ким Кардашьян как никто другой знает, что испытывают женщины, недовольные своей фигурой и имеющие лишние килограммы. Свою борьбу с лишним весом супруга Канье Уэста ведет много лет, а теперь она готова выйти на мировой рынок с корректирующим нижним бельем для женщин, чтобы сделать их прекраснее и увереннее в себе.
Источник сообщает, что Ким не только назовет линейку корректирующего белья своим именем, но и лично примет участие в разработке каждой модели. Сообщается, что будет выпущено сразу несколько разных видов белья, чтобы угодить любой женской фигуре. Для мира шоу-бизнеса корректирующее белье уже давно не является чем-то предосудительным или необычным. Им с успехом пользуются как сама Ким, так и Бейонсе, Ева Лонгория, Рианна и многие другие известные женщины. Когда именно первые экземпляры поступят в продажу, инсайдер не сообщает.
HAPPY SUNDAY 📷 KANYE
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
22 Апр 2018 в 11:02 PDT  OK OK I’m almost done posting vacay pics…
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
17 Апр 2018 в 4:11 PDT  попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Принц Уильям случайно рассекретил, что у них с Кейт Миддлтон родится сын Такими вы их никогда не видели: 30 редких фото звезд, раскрывающих их с другой стороны Редкий выход: Мэри-Кейт и Эшли Олсен вместе вышли на красную дорожку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»36
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею14
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение