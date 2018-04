Ким Кардашьян займется выпуском корректирующего нижнего белья для женщин

Ким Кардашьян как никто другой знает, что испытывают женщины, недовольные своей фигурой и имеющие лишние килограммы. Свою борьбу с лишним весом супруга Канье Уэста ведет много лет, а теперь она готова выйти на мировой рынок с корректирующим нижним бельем для женщин, чтобы сделать их прекраснее и увереннее в себе.

Источник сообщает, что Ким не только назовет линейку корректирующего белья своим именем, но и лично примет участие в разработке каждой модели. Сообщается, что будет выпущено сразу несколько разных видов белья, чтобы угодить любой женской фигуре. Для мира шоу-бизнеса корректирующее белье уже давно не является чем-то предосудительным или необычным. Им с успехом пользуются как сама Ким, так и Бейонсе, Ева Лонгория , Рианна и многие другие известные женщины. Когда именно первые экземпляры поступят в продажу, инсайдер не сообщает.

