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Пасхальный вечер танцев устроили в просветительском центре на Красноармейской
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Пасхальный вечер танцев устроили в просветительском центре на Красноармейской 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В просветительском центре на Красноармейской улице 21 апреля прошел праздник «Зеленый вечер», приуроченный к Пасхе. Организаторами выступили участники студии «Танец весны», которая действует при Благовещенском храме в Петровском парке.
— Мы пригласили всех, кто любит классические танцы, на костюмированный бал. В актовом зале собрались как начинающие, так и опытные танцоры, — поделился педагог студии Сергей Луцковский.
На мероприятии соблюдался строгий дресс-код: все дамы были в вечерних платьях, кавалеры — в костюмах.
Адрес православно-просветительского центра: Красноармейская ул., д. 2, стр. 4. (мю)
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