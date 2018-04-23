Пасхальный вечер танцев устроили в просветительском центре на Красноармейской

В просветительском центре на Красноармейской улице 21 апреля прошел праздник «Зеленый вечер», приуроченный к Пасхе. Организаторами выступили участники студии «Танец весны», которая действует при Благовещенском храме в Петровском парке.

— Мы пригласили всех, кто любит классические танцы, на костюмированный бал. В актовом зале собрались как начинающие, так и опытные танцоры, — поделился педагог студии Сергей Луцковский.

На мероприятии соблюдался строгий дресс-код: все дамы были в вечерних платьях, кавалеры — в костюмах.

Адрес православно-просветительского центра: Красноармейская ул., д. 2, стр. 4. (мю)