80-летний Виктор Мережко качает бицепсы

Вновь наступившие холода заставили многих звезд шоу-бизнеса и не только вновь провести ревизию своей гардеробной. Не исключением стал и режиссер Виктор Мережко , который был замечен на одном из светских мероприятий в стильном черном облачении. Как пояснил легендарный кинодеятель, разбираться в модных тенденциях ему помогает дочь, которая балует папу дорогими новинками. В этом Виктор Иванович признался WomanHit.ru «Подбирать одежду мне помогает дочка. Я вот в начале хотел надеть сюда красный шарф, она посмотрела, сказала: нет, лучше черный. Черный — к черному. Это, кстати, дорогой шарф Armani», — показал модную этикетку режиссер.

Впрочем, подбирать облачение стройному Мережко, в общем-то, несложно: он ведет активный образ жизни, который и позволяет ему выглядеть хорошо. И это несмотря на то, что Виктору Ивановичу уже 80 лет!

«Каждое утро я занимаюсь гимнастикой полтора часа. У меня дома есть тренажер, беговая дорожка. У меня студия на 17-м этаже, а я каждый день спускаюсь на 10 этаж пешком и поднимаюсь. Иногда — до первого этажа иду пешком. Еще есть гантели по 15 килограммов каждая, я качаю бицепсы.

А еще я никогда не завтракаю, не хочу. Ну и, кроме того, лет двадцать уже я выпиваю утром стакан воды с медом — и так до обеда. Ну, иногда могу немножко поесть. А на ужин, если позволяет время, могу выпить немножко коньячка, водочки, но не более того. Я не увлекаюсь спиртным, потому что утром мне надо встать вовремя», — признался Виктор Иванович.