Ещё
80-летний Виктор Мережко качает бицепсы
Далее:
Читайте также:
Ещё

80-летний Виктор Мережко качает бицепсы 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вновь наступившие холода заставили многих звезд шоу-бизнеса и не только вновь провести ревизию своей гардеробной. Не исключением стал и режиссер Виктор Мережко, который был замечен на одном из светских мероприятий в стильном черном облачении. Как пояснил легендарный кинодеятель, разбираться в модных тенденциях ему помогает дочь, которая балует папу дорогими новинками. В этом Виктор Иванович признался WomanHit.ru  «Подбирать одежду мне помогает дочка. Я вот в начале хотел надеть сюда красный шарф, она посмотрела, сказала: нет, лучше черный. Черный — к черному. Это, кстати, дорогой шарф Armani», — показал модную этикетку режиссер.
Впрочем, подбирать облачение стройному Мережко, в общем-то, несложно: он ведет активный образ жизни, который и позволяет ему выглядеть хорошо. И это несмотря на то, что Виктору Ивановичу уже 80 лет!
«Каждое утро я занимаюсь гимнастикой полтора часа. У меня дома есть тренажер, беговая дорожка. У меня студия на 17-м этаже, а я каждый день спускаюсь на 10 этаж пешком и поднимаюсь. Иногда — до первого этажа иду пешком. Еще есть гантели по 15 килограммов каждая, я качаю бицепсы.
А еще я никогда не завтракаю, не хочу. Ну и, кроме того, лет двадцать уже я выпиваю утром стакан воды с медом — и так до обеда. Ну, иногда могу немножко поесть. А на ужин, если позволяет время, могу выпить немножко коньячка, водочки, но не более того. Я не увлекаюсь спиртным, потому что утром мне надо встать вовремя», — признался Виктор Иванович.
WomanHit.ru: последние новости
Холли Берри подготовилась к пляжному сезону 5 вещей, которые мы можем позволить себе с возрастом Кулецкая скоро снова станет матерью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»36
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею14
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение