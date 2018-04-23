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Дзюба рассказал, какими словами его встретил Божович
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Дзюба рассказал, какими словами его встретил Божович 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, который был арендован у "Зенита" до конца сезона 2017/18, отметил, что в тульской команде сформировался хороший коллектив. Также форвард назвал сильные стороны наставника «канониров» Миодрага Божовича.
— Вы играете в «Арсенале» как и подобает кандидату в сборную страны. В шести матчах забили 4 мяча и сделали две голевые передачи. Какие главные движущие факторы Артёма Дзюбы?
— Я никогда не унываю. Другой мой козырь — бойцовский характер. Тренер тоже немаловажный момент. Вижу, что Миодраг надеется на меня. Отмечу всю команду, коллектив у нас хороший. Без пафоса скажу, что для меня честь поиграть вместе с этими ребятами, потом все это будет вспоминаться.
— Чем прежде всего силен Божович?
— Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по «Ростову» — с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду — может жестко все высказать, надо создать расслабляющую атмосферу — будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует. Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня.
— Какими словами Божович встретил вас 31 января, когда прибыли на сбор «Арсенала» в Турции?
— Привет, тренеришка, как дела? Он всегда шутит, — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Арсенала».
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