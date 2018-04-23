Крестный ход в честь жен-мироносиц прошел в Некрасовке 

В воскресенье, 22 апреля, в Некрасовке отметили день, когда в лице святых жен-мироносиц прославляется и превозносится женское сердце.
— Вот уже много лет, придерживаясь замечательной традиции, мы поздравляем наших дорогих женщин, дарим им цветы и всем приходом шествуем вокруг Некрасовки крестным ходом, — рассказали в храме иконы Божией Матери «Воспитание»,
Именно жены-мироносицы первые узнали о воскресение Христовом. Преодолевая страх перед грозящими опасностями и движимые любовью к Иисусу, жены-мироносицы отправились к гробу Господню с миром в руках, чтобы по восточному обычаю возлить благовонные ароматы на бездыханное Тело своего Учителя. (вт)