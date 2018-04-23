Анализируй это

Большинство людей — нетерпеливы и необъективны, они редко анализируют собственное поведение. В результате, живя в социуме, они остаются, по сути, одинокими и не способными к правильной оценке ситуации. У них создается стойкая иллюзия того, что им необходимо переделывать оппонента под себя, не допуская мысли о собственной неправоте. В первую очередь, это стремление самоутвердиться, обратить на себя внимание.

Конфликт и ссора

Мы часто путаем конфликт с эмоциональным противостоянием — скандалом или ссорой. Итак, разбираемся в понятиях. Конфликт — столкновение сторон на почве несовместимости интересов, намерений, целей и задач. Это ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны.

Ссора или скандал — неуправляемое эмоциональное проявление несогласия с точкой зрения оппонента без обоюдного стремления устранить проблему и прийти к взаимовыгодному решению.

— Скандал не имеет цели, он просто разобщает людей, — поясняет психолог Константин Рязанцев . — Конфликт имеет цель. И если ты ее понял — считай, что наполовину разрешил конфликт. Это очень важно. От эмоциональной реакции надо абстрагироваться.

Нельзя вступать в эмоциональное противостояние. Когда оно возникает, нужно мысленно выйти на балкон и увидеть двух людей со стороны.

Очень часто этот простой способ помогает объективно оценить ситуацию и понять, насколько смешно смотрятся соперники. И начать вести аргументированную беседу, а значит, решить проблему.

Когда конфликт есть, его необходимо признать и работать над ним. Иногда приходится провоцировать конфликт, чтобы оживить обстановку, задать общий вектор деятельности. Не нужно этого бояться.

— В природе, в семье и в любой цивилизованной группе людей управляемый конфликт дает позитивный эффект за счет того, что вызывает противоречие. Противоречия вызывают соперничество, а соперничество — прекрасный повод для развития и выбора оптимального варианта решения во многих ситуациях, — уверен Рязанцев.

Откуда берутся противоречия

Специалисты выделяют несколько типов конфликтов.

Первый — так называемый «конфликт несовместимости». Возникает, когда человек вам не нравится в принципе. Потому что ваши представления о красоте, правилах поведения не совпадают с тем, как он себя ведет.

Второй — «конфликт правды», или информационный. Проявляется в утаивании, искажении или переизбытке информации. Вообще манипуляция с информацией практически всегда приводит к «конфликту правды», для его профилактики необходимо четко понимать, кому и что говорить. При этом важно помнить, что врут тому, кому говорить правду опасно. И третий — «конфликт интересов», или территориальный. Причинами конфликта обычно становятся психологическая несовместимость, неуважение, эмоции, а также различные цели и задачи.

Ищем решение

Безусловно, конфликт лучше предотвратить, чем разбираться с его последствиями.

— Один из способов — совместное действие с потенциальным конфликтером. Второй — просьба. Она всегда обезоруживает оппонента, — советует эксперт. — Не всегда противника надо встречать щитом, иногда нужно уйти с линии атаки. Если уж дошло до противостояния, постарайтесь его погасить. Например, попробуйте воспринимать конфликт с точки зрения другого человека.

Стараться не допускать оценочных высказываний, они разрушают отношения. Никогда нельзя переходить на личности, не надо давать адресное обращение конфликтеру. Универсальный вариант начала разговора: «Ситуация, которая сложилась, меня сильно беспокоит».

— Признание ошибки — один из способов решения конфликта, — продолжает Рязанцев. — Сопернику просто будет нечего возразить. А начинать диалог лучше с комплимента.

Эксперт дает три универсальных совета, как противостоять конфликтеру. Ни в коем случае не задавайте встречных вопросов и помните — вы сами не должны отвечать на все вопросы. Никогда не оправдывайтесь. И приводите больше аргументов, подтверждающих вашу точку зрения.