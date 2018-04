8 причин, за что мы любим Джиджи Хадид

Если имя Джиджи Хадид вам ни о чём не говорит, то скорее всего вы живете где-то в пещере. За последние лет пять Джиджи стала одной из самых востребованных моделей современности. Она была на обложке всех самых модных журналов и участвовала в показах популярных мировых брендов. Сегодня мы поздравляем Джиджи с днём рождения подборкой причин, за что мы её обожаем.

У Джиджи есть чувство юмора

Однажды Белла Хадид рассказала, что её сестра любит посмеяться, но не над кем-то. Джиджи любит шутить над собой, чем веселит и окружающих.

У неё отличная фигура

Джиджи — это хороший пример того, что модель не обязана быть тощей. У Хадид есть формы и это делает её особенно привлекательной.

Её подруга — Кендалл Дженнер , и им всегда весело вместе

Они вместе покоряют клубы, светские вечеринки, церемонии наград, подиумы… и в перерывах всегда находят время для веселья. У них даже есть свой общий хэштег — «kengi».

Заботливая сестра

Джиджи периодически публикует в своих соцсетях фотографии сестры Беллы и брата Анвара, чтобы похвастаться их успехами или поддержать тёплыми словами. Кроме этого, Джиджи и Беллу можно часто увидеть на показе одного модного Дома, однако между ними, как они сами признаются, нет конкуренции. И мы в это верим!

miss u sister?

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Mar 20, 2018 at 2:13am PDT no cooler cat than my lil brotha @anwarhadid proud of you?

Джиджи стильная

Что на счёт аутфитов Джиджи Хадид? Да её образы — это ежедневное вдохновение. Нам, например, очень нравится вот этот её наряд:

details? #gigiforvogueeyewear @erinparsonsmakeup @laurapolko @mimicuttrell @nailsbymarysoul

Она снимается в клипах

Дебютом Джиджи в клипе считается её совместная работа с уже бывшим бойфрендом Зейном Маликом. Экс-возлюбленные снялись в ролике для композиции Pillow Talk — и химия между ними чувствуется даже через экран!

Джиджи очень скромная

Джиджи не перестаёт говорить «спасибо» дизайнерам, которые пригласили её участвовать в показе, фотографам и редакторам таблоидов. Также она любит фанатов и часто обращается к ним со словами благодарности.

So happy and excited to share my June @voguejapan cover! Thank you so much my friends @luigiandiango @yumilee_mua @juliavonboehm @pg_dmcasting for another favorite story xxxx ❤️ Check out my insta story (highlights) to see the video!

Она социально и политически активна

Да, Джиджи красивая, но также и умная! Она говорит о том, что тревожит её сердце. Например, они с сестрой участвовали в протесте против антииммиграционной политики Трампа в Нью-Йорке.

Белла и Джиджи Хадид