8 дачных трендов 2018: курятник напрокат и спа на 6 сотках

При этом самые продвинутые стараются упростить себе жизнь и оставить побольше времени на отдых. Они уже не машут граблями и лопатами, заменив их на современные гаджеты, вместо дачного душа устраивают на своих 6 сотках спа-комплекс, а курятники берут напрокат. Обозреватель РИАМО узнал у продвинутых садоводов-огородников о трендах этого сезона.

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Вертикуттер для идеального газона

Чтобы получить идеальный газон на участке, вам потребуется: современная газонокосилка, надежный вертикуттер, мощный скарификатор, широкая и узкая мотокоса, аккумуляторные ножницы и веерные грабли. Если у вас нет этих современных садовых гаджетов, то ваш газон идеальным никак не назовешь. Без «газоночесалки», или вертикуттера, современный садовод уж точно не обходится. Теперь не нужно бегать по газону с лопаткой и выкапывать сорняки. Вертикуттер удаляет из газона мох, сорняки, сухую траву и другой природный мусор, позволяет почве дышать, наполняться влагой и питательными веществами. Обладатели нового гаджета отмечают, что газон вырастает идеальный, как на полях для гольфа.

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Модные грядки

Кривые грядки, наспех подбитые старыми досками, на подмосковных дачах давно в прошлом. Современный дачник ценит эстетику и все чаще выбирает высокие грядки. Это и красиво, и удобно, особенно для заболоченных участков, и гнуть спину не надо. Сделать высокие грядки можно из любого материала — из дерева, пластика, кирпича и даже соломы. Самые находчивые делают грядки из строительных паллет. Практичные огородники отдают предпочтение кирпичным грядкам, которые долговечны и к тому же смотрятся очень эффектно.

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Клубника в трубах

«Вертикальное» и «горизонтальное» садоводство, когда растения выращивают компактно в трубах или в контейнерах, все больше захватывает подмосковных дачников. Новый тренд — выращивание клубники в трубах ПВХ, горизонтальным или вертикальным способом. Сделать правильную конструкцию и посадить туда саженцы — довольно кропотливое и трудоемкое занятие, однако потом садовода ждут одни только «плюсы». Первый — это экономия места, второй — минимальная обработка почвы, третий — чистенькие ягодки без земли и песка, ну и четвертый плюс — завистливые взгляды соседей.

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Контейнерный сад Контейнерный сад — еще одно воплощение идеи экономии места на даче. Дачники отказываются от обычных клумб и сажают цветы и другие декоративные растения в контейнеры. Сейчас это стало популярным трендом в садовом дизайне. Контейнеры могут быть из разных материалов — деревянные кадки, плетеные корзинки, керамические горшки и даже мешки из текстиля. А уж что туда посадить и как расставить контейнеры, подскажет собственная фантазия и Instagram-странички опытных садоводов и ландшафтных дизайнеров.

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Арбузы «шампань» и «лимончелло»

Неутомимые подмосковные «мичуринцы» всегда пытались вырастить на своих участках экзотику — например, виноград и ананасы, однако в большинстве случаев эти попытки оборачивались провалом из-за недостаточно теплого климата. Новая волна фанатов бахчевых оказалась более удачливой. Они покупают семена порционных арбузов, которые могут вызреть в средней полосе даже в открытом грунте — и объявляют #арбузный_марафон. Правда, это под силу только продвинутым садоводам, которые смогут сделать прививку арбуза на тыкву (лагенарию).

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Эко-дорожка

Садовые дорожки, на которые советский дачник даже не обращал внимания и «чавкал» по грязи от грядки к грядке, сейчас стали чуть ли не лицом дачи. Поэтому вариантов их обустройства великое множество: от практичных (бетон, натуральный камень, брусчатка) до декоративных. К последним относятся и дорожки из древесных спилов. Прослужит такая дорожка недолго, так как через несколько лет дерево сгниет, однако она будет радовать хозяев и гостей дачи. Если положить спилы дуба или лиственницы, дорожка прослужит дольше.

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Курятник напрокат

Современный дачник, который мечтает побыть фермером, но не хочет настолько заморачиваться, чтобы строить курятник — просто берет его на прокат вместе с курами на все лето! Сервисы, которые появились в Подмосковье, предлагают пакет, куда входит: мини-курятник, две курочки-несушки, корм на три месяца, поилка и кормушка. Все это готовы привезти на дачу за 15 тысяч рублей, доставка и обустройство курятника входит в стоимость. Осенью курятник можно сдать обратно. Ведь после короткого подмосковного лета придется возвращаться в город, где курам не место.

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Уличный спа-комплекс

Еще недавно уставший от трудов дачник шел в дачный душ-зеленовку или на пруд, в лучшем случае окунался в надувной детский бассейн. Современный дачник ставит на участок уличный бассейн-джакузи с подогревом и гидромассажем. Стоят такие мини-спакомплексы недешево, но всегда найдутся варианты для экономных. Например, надувные джакузи, которые можно убрать на зимнее хранение в конце сезона.

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