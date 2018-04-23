Юноши из Хорошевки поздравили прекрасную половину человечества с Днем жен-мироносиц

Активисты молодежного движения в храме Сергия Радонежского на Ходынском бульваре поздравили юных жительниц района, девушек, женщин и бабушек с Днем жен-мироносиц. Праздник отмечается в третье воскресенье после Пасхи. В этом году его отпраздновали 22 апреля.

Традиционно в этот день девушкам и женщинам дарят розы, а также желают им быть преемницами жен-мироносиц в вере, надежде и любви.

— Волонтеры акции подарили прекрасной половине человечества 5000 роз. К каждому цветку мы также привязали открытку с поздравлением, — отметил представитель молодежного движения.

Также в актовом зале храмового комплекса состоялся праздничный концерт. (то)