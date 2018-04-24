«Не хотела в больницу»: сбежавшую с медобследования Зою Васильеву нашли на автовокзале в Перми

Пропавшая 24 апреля жительница центра социальной адаптации Зоя Васильева нашлась. Девушку обнаружили на автовокзале. Туда Зоя, переехавшая в Пермь из монастыря в Верхне-Чусовских городках, убежала, испугавшись медицинского осмотра в больнице на Банной горе.

О том, что Зоя находится на пермском автовокзале, 59.ru по электронной почте сообщил читатель. Приехав на место, наш корреспондент обнаружил девушку в комнате охраны. По словам сотрудников, Зоя не сделала ничего противоправного, но находилась в здании с самого утра, поэтому привлекла внимание охранников. Одета Зоя была вовсе не в ту одежду, в которой ее увозили в больницу.

— Я не хотела идти в ту больницу, поэтому убежала, — объяснила Зоя. — Рядом с больницей встретила знакомую. Ей понравился мой пуховик, поэтому мы поменялись одеждой. Потом я пешком дошла до автовокзала, чтобы спросить, как добраться до центра социальной адаптации. Здесь я провела ночь и сегодняшний день.

Девушка согласилась вернуться в центр, но предупредила, что больше не поедет в больницу, из которой сбежала. Сейчас Зоя находится в ЦСА, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Историю девушки, представившейся Зоей Васильевой, мы рассказывали в начале апреля. Ее родственников разыскивала полиция. Зоя пришла в женский монастырь в Верхнечусовских Городках в конце прошлого года. Она рассказала, что родилась 7 ноября 1998 года в городе Саров, но подтвердить это не смогла — у девушки не было ни одного документа. 9 апреля Зою увезли из монастыря в центр социальной адаптации в Пермь, чтобы помочь с восстановлением документов. Оттуда девушку направили на обследование — анализы не показали проблем с физическим здоровьем.