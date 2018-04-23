В Перми пропала девушка без документов, переехавшая в центр социальной адаптации из монастыря

Девушка Зоя, пришедшая за помощью в монастырь в Верхне-Чусовских городках, а затем переехавшая в пермский центр социальной адаптации, пропала. Сегодня, 23 апреля, ее вместе с другими постояльцами привезли на обследование в психиатрическую больницу на Банной горе. Когда медсестра, сопровождавшая группу, отвлеклась, девушка сбежала.

— Около десяти утра Зоя и еще три-четыре клиента нашего центра приехали в больницу вместе с медсестрой. Все они должны были получить консультацию психиатра. Перед поездкой и во время нее Зоя вела себя спокойно, не выказывала нежелания ехать к врачу, — рассказал источник 59.ru в центре социальной адаптации. — Но в последние дни она была расстроена и раздражена повышенным вниманием к ней. В центр приезжали сотрудники пермского телеканала. Возможно, они ее испугали, и она перестала чувствовать себя в безопасности.

Зоя выглядит на 20-30 лет, коротко стрижет волосы

По словам источника, рядом с больницей Зоя и все остальные вышли из машины. Когда медсестра отвлеклась, девушка сбежала. Пропажу заметили через несколько минут, уже в здании. Медработница сразу же выбежала обратно на улицу, стала искать подопечную, но ее нигде не было. В полицию о пропаже Зои пока не заявляли, так как она не признана недееспособной, и может самостоятельно решать, куда и когда ей идти.

— Заявление о пропаже девушки у нас смогут принять только через трое суток после пропажи. Но мы волнуемся за Зою. Она совсем не ориентируется в Перми, и может потеряться, попасть в беду. Мы будем благодарны, если читатели 59.ru сообщат, если видели нашу клиентку, — прокомментировали в центре социальной адаптации.

На вид девушке, представившейся Зоей Васильевой, 20—30 лет, рост — 175 сантиметров, среднее телосложение. Говорит с южнорусским акцентом. В момент пропажи она была одета в розовый пуховик, джинсы и черную вязаную шапку. Если вы что-то знаете, о том, где находится Зоя, просим вас написать об этом на нашу электронную почту.

Недавно Зоя встретилась с женщиной, потерявшей дочь, но оказалось, что они не родственницы

Историю девушки, представившейся Зоей Васильевой, мы рассказывали в начале апреля. Ее родственников разыскивала полиция. Зоя пришла в женский монастырь в Верхнечусовских Городках в конце прошлого года. Она рассказала, что родилась 7 ноября 1998 года в городе Саров, но подтвердить это не смогла — у девушки не было ни одного документа. 9 апреля Зою увезли из монастыря в центр социальной адаптации в Пермь, чтобы помочь с восстановлением документов. Оттуда девушку направили на обследование — анализы не показали проблем с физическим здоровьем.

С Зоей работал психолог, в ближайшее время она должна была получить консультацию психиатра. По наблюдениям корреспондента 59.ru и сотрудников ЦСА, Зоя довольно развитая девушка и явно где-то училась, но ее слова и поведение не всегда выглядят обычными.