Лучшие позы для зачатия — миф или реальность?

Не будем томить и ответим сразу: это не миф. Лучшие позы для зачатия действительно существуют, они известны и вполне просты в исполнении. Приметы здесь не причем, банальная физика! Как работают общеизвестные законы в сексе? Сейчас расскажем.

Поза решает все?

Прежде чем обсудить позы для зачатия ребенка, напомним, что оплодотворение происходит в период овуляции у женщины, примерно на 14-16 день после начала менструации. Созревшая яйцеклетка выходит в маточную трубу специально для встречи со сперматозоидом. Для успешного зачатия партнерам лучше заниматься сексом с 10 по 17 дни цикла через день, но не чаще, так как при частых семяизвержениях количество сперматозоидов уменьшается, и сперма становится менее «концентрированной». Как отмечают специалисты, здесь важен принцип «не количество, а качество», поэтому занятия любовью по несколько раз в день к успешному результату приведут вряд ли. Кроме того, для скорейшей встречи с вашим будущим ребенком лучше соблюсти следующие условия:

Не стоит «делать ребенка» в водной среде вроде ванны, сауны, бани или бассейна.

В период планирования малыша откажитесь от употребления алкоголя, это ни к чему хорошему не приведет.

Убрать на время из интимной жизни стоит также всевозможные смазки и лубриканты, так как они могут повлиять на состав спермы.

Не спешите вставать и принимать душ сразу после полового акта, женщине лучше полежать некоторое время в расслабленном состоянии.

Имейте в виду, что наибольшая активность сперматозоидов, по наблюдениям ученых, приходится на 17 часов дня.

Обоим партнерам во время секса должно быть тепло, удобно и приятно. Важен и позитивный психологический настрой на сам процесс.

Теперь можно подумать и о том, какая поза лучше для зачатия. Конечно, сделать ребенка можно практически в любом положении, однако стоит учитывать и банальные законы физики. Напомним, суть оплодотворения в том, что мужское семя после эякуляции должно добраться до женской яйцеклетки и попасть внутрь нее. Следовательно, задача партнеров — обеспечить максимальный телесный контакт и задать нужное направление для сперматозоидов. Проще говоря, сперма не должна вытекать из влагалища и двигаться вертикально вниз, чтобы ей было проще достичь цели.

Максимальный контакт

Спектр наиболее благоприятных для зачатия поз довольно широк, главное, чтобы женщина находилась в горизонтальном положении. Впрочем, ученые уже успели составить топ-лист позиций, в которых сперматозоидам будет проще достичь своей цели. Итак, три лучшие позы для зачатия:

Миссионерская поза. Несмотря на то, что многим она кажется скучной, специалисты уверены — именно в ней больше всего шансов зачать малыша. В этом положении сперматозоиды попадают прямо в матку, практически нет возможности вытекания жидкости, а после финала женщине не нужно менять положения.

На боку. Также удобное для сперматозоидов положение. Кстати раньше считалось, что для зачатия мальчика необходимо заниматься любовью на правом боку, а для девочки — на левом. Стоит попробовать!

«Доги стайл», или на четвереньках. Есть мнение, что в этой позе больше шансов зачать мальчика, так как сперматозоиды попадают прямиком в матку, а именно сперматозоиды-мальчики самые шустрые, девочки отличаются медлительностью.

Совершенно неподходящими для зачатия считаются все позы, где женщина оказывается сверху. К примеру, в позе наездницы мужскому семени придется двигаться вверх, что делает достижение цели сперматозоидами затруднительным. То же можно сказать о позах, где мужчина вынужден сидеть и всех позициях стоя.

Зависит ли пол от позы?

Стопроцентного ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет. Скорее, существуют определенные приметы и предположения, пока что не подтвержденные научно. Но ничто не мешает попробовать, особенно, если пара мечтает о малыше определенного пола. Главное, не превращать это в одержимость и осознавать, что ребенок не может получиться «по заказу». Считается, что сына проще зачать, как мы уже говорили, в позе «доги-стайл» и в положении девушка лежит сверху мужчины на спине. Здесь важно глубокое проникновение, чтобы своей цели быстрее достигли самые динамичные сперматозоиды. А вот если партнеры мечтают о девочке, больше подойдет классическая миссионерская поза, чтобы до матки добрались медлительные представители мужского семени. Также существует мнение, что перед зачатием девочки стоит воздерживаться от секса как минимум полтора месяца. Научного подтверждения этой теории пока нет.

Позы для партнеров с особенностями

Для некоторых женщин забеременеть немного сложнее в силу физиологии. Но и для таких особ есть свои секреты. Если раньше, например, считалось, что женщине с загибом матки крайне трудно забеременеть самостоятельно, сейчас это лишь вопрос правильного подбора позы. К счастью, это за нас уже сделали специалисты. Вот какие позы для зачатия подходят дамам с особенным строением женских органов:

Для женщины с загибом матки оптимальным будет зачатие в колено-локтевой позиции (тот же «доги-стайл» — лучшая поза для зачатия ребенка).

Обладательнице седловидной матки во время полового акта необходимо поднимать таз с помощью подушки и прижимать колени к груди. Это обеспечит беспрепятственное попадание спермы в матку.

Если шейка матки женщины размещена выше обычного, паре подойдет позиция, в которой партнерша лежит на спине, а мужчина располагается сверху.

Женщине, у которой в период планирования беременности развилось острое воспаление яичников, подойдет позиция, лежа на боку. Ее матка наверняка повернута в сторону, и лежать следует на том боку, куда повернута матка. Определить положение женских органов может ультразвуковое исследование.

Обладательнице маленькой матки также следует подкладывать под себя подушку, крепко прижимать колени к груди, а ноги слегка приподнимать, чтобы партнер мог максимально глубоко проникнуть внутрь.

Для «закрепления» результата после полового акта специалисты советуют вставать женщине в позу «березки», то есть вертикально с высоко поднятыми ногами. Считается, что такое положение способствует продвижению сперматозоидов в нужном направлении. И еще одно правило успешного зачатия: не зацикливаться на успехе задуманного. Возможно, получится не с первого раза, однако этот процесс и долгожданный малыш стоят того, чтобы пробовать еще. Именно психологический настрой и готовность стать родителями специалисты называют решающей в процессе зачатия. Никакой спешки, правильная поза и только позитивные мысли — вот формула, которая обязательно вызовет к вам аиста в самое нужное для этого время.