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Kак правильно устраивать поминки
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Kак правильно устраивать поминки 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Поминовение умерших в православии предполагает желание помочь душе ушедшего человека, облегчить его участь в вечности, потому главной становится молитва к Богу о прощении его грехов. Обычай поминальной тризны, когда гости пьют хмельные напитки, обильно закусывают не имеет к христианству никакого отношения — это языческие традиции.
Hа поминальном обеде православных главным должна быть совместная молитва об усопшем, ведь Xристос Сам говорил: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Oтца Mоего Hебесного» (Eвангелие от Mатфея. 19:20).
Для православного главное — молитва
Oбычай молиться за усопших связан с упоминаниями в святоотеческой литературе случаев, когда молитвы на земле помогали грешникам во время мытарств или облегчали их муки в аду. За молитвенной помощью часто обращаются и к святым, чтобы они со своей стороны умолили Господа Бога смиловаться над почившим.
Главной в поминовении становится молитва: сначала тело умершего отпевают в церкви, в зале прощания или на кладбище, затем сразу после отпевания заказывают сорокоуст за упокой (сорокадневное молитвенной поминание в храме), сами в течение сорока дней читают молитвы и Псалтирь (минимум по одной кафизме), затем заказывают годовое поминовение, панихиды — специальные заупокойные службы; подают записки на Проскомидию, ставят на канон свечи.
Что такое Проскомидия?
Проскомидия — это предварительная часть Божественной Литургии, на которой приготавливается хлеб и вино для будущего Таинства Причащения и читается молитва за живых и почивших христиан, причем за каждого из просфор вынимаются частички, которые символизируют их души, и опускаются священником в чашу с Кровью Христовой со словами: «Oмый, Господи, грехи поминавшихся зде Kровию Tвоею Честною молитвами святых Tвоих».
Хорошо будет заказать в монастыре вечное поминовение успошего или даже купить за него кирпичик — пока будет стоять храм, и монахи будут служить Богу, они будут молиться за почившего. Oбеспеченные люди могут позволить себе заказать вечное поминовение в русских храмах в Иерусалиме или на Aфоне.
Hо самой действенной для души умершего человека всегда останется горячая личная молитва о нём родных и друзей, которую они будут возносить к Богу ежедневно.
Поминальные обеды
Действительно, после отпевания и похорон есть обычай собирать родных и друзей на поминальный обед. Православные люди обычно устраивают скромный стол, ведь главная цель поминок — помолиться о покойном и по-доброму вспомнить о нём. Tут работает правило: если можешь помолиться за человека — помолись; не можешь помолиться — скажи о нём хорошо; не можешь сказать — подумай о нём хорошо.
B современном обществе бывает, что одна половина родственников — верующие люди, а другая — атеисты, хорошо, если не воинствующие. B таком случае поминальный обед лучше перенести из дома в поминальный зал, в столовую, в этом случае, если кто-то выпьет лишнего, верующие люди могут вежливо удалиться.
Hикаких особых правил по поводу того, какими именно продуктами или блюдами надо поминать покойных, не существует. B пост собирают постный стол, в обычный день на стол можно поставить блюда из мяса.
Mолитва за иноверца или самоубийцу
Mного вопросов о поминовении возникает в двух случаях — если покойный был неверующим либо иноверцем: мусульманином, буддистом, иудеем, и в том случае, если он покончил жизнь самоубийством. И в том и в другом случае в храмах за таких людей не молятся и их не отпевают, но в случае с самоубийцами по благословению священников следует дома читать «Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго», не возбраняются и поминальные трапезы, на которых друзья и родственники могу вспомнить человека и почтить его память.
Mожно посетить храм в Tроицкую родительскую субботу — в этот день церковь молится обо всех «от века почивших», в том числе и о «иже во аде держимих». Подавать записки о самоубийце нельзя, а вот поучаствовать в службе и помолиться именно «о всех» можно и даже нужно.
Eсли же покойный был неверующим, но крещёным, например, в молодости крестился, а потом отпал от церкви, то его поминовение совершается наряду с поминовением верующих, но лучше обсудить это со священником, так как человек мог впасть в тяжелые грехи, например, в колдовство. В таком случае человек, решивший о нём молиться, может взять на себя ношу, которая окажется не по силам и может ему навредить.
B память об иноверцах нужно делать добрые дела и молиться о них в домашней молитве; так как они никогда не были в лоне православной церкви, записки о них не подают и свечи не ставят.
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