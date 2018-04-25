«Нужно это остановить». Крупный ритейлер пожаловался на «кондитеров из соцсетей» 

«Я начала следить за псевдопредпринимательством. Они заполонили соцсети, забирают у нас объемы». Владелица сети «Бахетле» пожаловалась президенту Республики Татарстан на продавцов домашней выпечки. Самозанятые предприниматели, делающие дома торты и другие продукты на продажу, часто не имеют соответствующих документов, угрожают безопасности граждан и уводят прибыль у крупных налогоплательщиков. Об этом заявила гендиректор сети супермаркетов «Бахетле», депутат татарстанского Госсовета Муслима Латыпова, пишет «Бизнес online».
В 2017 году я начала следить за псевдопредпринимательством. Они заполонили соцсети. Все, кто реализует продукцию через соцсети, не платят налогов, нет отчислений в социальные фонды. Этот бизнес забирает у нас объемы. Данной проблемой надо заниматься, — сказала г-жа Латыпова на VIII расширенном заседании совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан.
Видео: «Бизнес online»
Изготовлением дома тортов на продажу нередко занимаются матери, находящиеся в декретном отпуске. Продукция таких самозанятых зачастую угрожает безопасности людей, заявила Муслима Латыпова. По ее словам, такие предприниматели фотографируют технологические карточки «Бахетле», производят продукт там, где есть домашние животные, и неизвестно, где они закупают сырье и анализируют ли его. В 2017 г. она заказала подобную продукцию в интернете, отдала на независимую экспертизу, и по микробиологическим показателям она оказалась не соответствующей нормам.
Нужно это остановить, Рустам Нургалиевич, — обратилась она к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Самозанятые предприниматели должны быть полезны для себя и общества, но это явление не должно быть стихийным, посчитал он.
Этим начинают пользоваться недобросовестные люди. Все это должно быть персонифицировано. Для мамочек мы должны создать условия. Мы подумаем, — сказал г-н Минниханов.
Сеть «Бахетле» специализируется на продаже домашней еды.
DK.RU не раз рассказывал истории предпринимателей, которые начали бизнес с изготовления тортов на дому. Среди них, например, владелица «Кондитории» Юлия Коган и создатель проекта Bezmuki Анастасия Талышкина.