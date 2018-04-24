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Владелица «Бахетле» пожаловалась Минниханову на домашних кондитеров
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Владелица «Бахетле» пожаловалась Минниханову на домашних кондитеров 

Казанский Портал 1 час назад
Владелица «Бахетле» Муслима Латыпова пожаловалась президенту РТ Рустаму Минниханову на декретниц, которые продают торты через соцсети.
«Они все заполонили. Я встречалась с руководителем БКК, эта тема его тоже волнует. Те, кто реализует через соцсети, входят в кураж, это деньги, нанимают людей, переманивают из «Бахетле» специалистов, потому что налоги платить не надо, в социальные фонды отчислять не нужно. У нас, добросовестных производителей, этот нелегальный бизнес забирает объемы», — заявила Латыпова на совете по предпринимательству.
Она рассказала, как в прошлом году купила торт в соцсетях и отнесла в независимую лабораторию. Оказалось, что пробы по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям.
«Вот что такое самозанятость и тот бизнес в соцсетях, с которым мы пытаемся бороться. Рустам Нургалиевич, остановите это!» — обратилась Латыпова к Минниханову.
«Конечно, есть добропорядочные люди. Нам надо найти форму и занять этих мамочек. Может, организовать со стороны государства какие-то технопарки», — приводит «Коммерсантъ» слова главы республики.
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