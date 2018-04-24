Владелица «Бахетле» пожаловалась Минниханову на домашних кондитеров

«Они все заполонили. Я встречалась с руководителем БКК, эта тема его тоже волнует. Те, кто реализует через соцсети, входят в кураж, это деньги, нанимают людей, переманивают из «Бахетле» специалистов, потому что налоги платить не надо, в социальные фонды отчислять не нужно. У нас, добросовестных производителей, этот нелегальный бизнес забирает объемы», — заявила Латыпова на совете по предпринимательству.

Она рассказала, как в прошлом году купила торт в соцсетях и отнесла в независимую лабораторию. Оказалось, что пробы по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям.

«Вот что такое самозанятость и тот бизнес в соцсетях, с которым мы пытаемся бороться. Рустам Нургалиевич, остановите это!» — обратилась Латыпова к Минниханову.

«Конечно, есть добропорядочные люди. Нам надо найти форму и занять этих мамочек. Может, организовать со стороны государства какие-то технопарки», — приводит «Коммерсантъ» слова главы республики.

Читайте также:

Чеховский рынок оштрафовали за антисанитарию

Петиция против «мусорного» завода собрала больше 20 000 подписей