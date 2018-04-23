На коммунальщиков есть управа

«ВМ» опросила читателей о том, как им удается разрешать конфликты с коммунальной компанией, если они возникают.

Кирилл Аношин, адвокат:

— Раньше я звонил диспетчеру, делал заявку, всегда спрашивал ее номер и фамилию сотрудника управляющей компании, которая заявку приняла. Сейчас действует единая диспетчерская, и номер заявки мне сообщают без напоминаний. Если заявку не выполнили или выполнили плохо, я всегда звоню в единую диспетчерскую, называю номер заявки, и оттуда нашим коммунальщикам дают волшебного пенделя. В общем, система работает.

Анна Тимошенко, домохозяйка:

— Помню, когда включали тепло, нам забыли дать отопление по одному из стояков. Я звонила, жаловалась, не помогало. Диспетчерская нашей управляющей компании недалеко от нашего дома. Тогда я взяла ребенка и пошла туда. Захожу, ребенок на руках, начинаю ругаться: мол, совести у вас нет. Подействовало! Сразу послали сантехника, он спустился в подвал и тепло перезапустил. Теперь все заявки делаю лично и слежу, чтобы записали в журнал.

Евгений Соколовский, IT-инженер:

— Если возникает конфликт, я пишу на сайт gorod.mos.ru. Помню, у нас в подъезде разрисовали стены, а коммунальщики их не закрашивали: мол, ремонт в подъезде — раз в пять лет. Отправил фото этих художеств на сайт — через неделю закрасили.

Оксана Караваева, преподаватель вуза:

— Я в конфликтных ситуациях всегда звоню в управу. Там есть отдел по ЖКХ и благоустройству, они управляющие компании контролируют. И кстати, довольно жестко. Во всяком случае вопросы решаются быстро.

— Многое зависит не от коммунальщиков, а от дома. Я пока в хрущевке жил, постоянно звонил в диспетчерскую — то воду отключат из-за прорыва трубы, то свет чинят, то крыша протекает. Ну просто старый дом! А переехал в новый, и проблем вообще никаких.

Динара Ларина, маркетолог:

— Очень советую создать ТСЖ. У нас создали, и я теперь по всем вопросам звоню председателю. А поскольку мы платим ему зарплату, и немаленькую, он всех электриков и сантехников заставляет работать.