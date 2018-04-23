Конкурс «Московское качество» продолжается. Тульские пряники лидируют

Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».

Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнистокондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнистокондитерские для потребителей с сахарным диабетом », «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной ». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.

Среди марок столовой питьевой воды лидируют «Святой источник» и «Шишкин Лес» (см. инфографику). На третьем месте — «Сенежская» и «Липецкий бювет». А лучшие, по мнению москвичей, пряники пекут кондитерская фабрика «Старая Тула» и компания «У Палыча». На третьем месте — бренд «Покровский пряник». Впрочем, как показывает практика, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день.

Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает, может быть, именно ваш голос станет решающим.

Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования вполне объективны. Давайте вместе выберем лучшее!